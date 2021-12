Nelle ultime ore al GF Vip 6 Alex Belli ha dichiarato i suoi sentimenti per Soleil Sorge ma quando si sono trovati insieme in sauna è scattato il litigio. Al centro di tutto Delia Duran, che dopo essere piombata nella Casa per chiarire col marito è stata immortalata dai paparazzi del settimanale Chi in atteggiamenti intimi con Simone Bonaccorsi, amico della coppia.

Le foto in questione sono state mostrate ai due vipponi nel corso della scorsa diretta e in sauna, mentre Soleil Sorge difendeva la moglie dell’attore per la reazione avuta dopo il loro bacio (“di scena”, ha detto lui), Alex Belli è andato su tutte le furie. È stato proprio a quel punto che l’influencer ha sganciato una bomba confessando di essere a conoscenza di cose sul loro conto e parlando di ‘presunto accordo’.

Soleil Sorge smaschera Alex Belli e Delia Duran

“Parlando con amici che si occupano di queste cose e di gossip – ha detto Soleil Sorge – so benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme a una donna. Ed entrambi eravate a conoscenza della cosa. Non voglio tirare su questa cosa, ma eravate in quella situazione, una situazione di teatrino, di gossip”.





Alex Belli ha cominciato subito a negare: “Cosa stai dicendo? No, fermati subito – ha risposto a Soleil Sorge – Guardami negli occhi un attimo. Tu sai delle cose sbagliate, completamente”. Poi, a proposito delle foto che Signorini ha mostrato in puntata, lei ha aggiunto: “Delia indossava lo stesso vestito della puntata, l’ho chiesto anche ad Alfonso che me lo ha confermato”. “Era una sfilata di un’azienda che curo io”, la risposta dell’attore.

Sole:"so benissimo che tu e Dela eravate a cena insieme con una donna per mettervi d'accordo su un qualcosa che doveva accadere dentro la casa..non voglio andare oltre ma lo so benissimo e me l’hai anche confermato tu



“Ottimo modo per fare pubblicità al brand, parliamoci chiaramente. Conosco troppo bene queste cose, non fare l’ingenuo”, ha concluso Soleil Sorge con Alex Belli che tentava di giustificarsi. “Non ho mai fatto nulla di tutto questo. Il gossip l’ho subito e non me ne frega niente. Questa roba non c’entrava un ca**o: ero a quella cena perché mi avevano invitato, c’erano Delia, Mirko e Guenda Goria”. Poi però il GF Vip ha eliminato l’audio della conversazione, censurando di fatto questo episodio.