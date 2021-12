La scena è tutta loro. Alex Belli e Soleil Sorge hanno catturato l’attenzione di tutti al Grande Fratello Vip. Nella sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini ormai non è un mistero. La coppia non coppia formata dall’attore e dall’influencer è sulla bocca di tutti. Non solo di Delia Duran. Anzi, la moglie di Alex ha deciso di metterci un punto.

Così, dopo essere intervenuta, a gamba tesa o in maniera più soft, sul flirt del suo uomo con l’inquilina della casa del GF Vip la modella e attrice di origini sudamericane è partita. Ha detto addio a Milano: “Sono stati giorni complessi – ha scritto su Instagram – vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo per me stessa, lontano dai social, lontano dal gossip e lontano da casa… hasta luego Milano”.

Adesso, tuttavia, a far discutere non è tanto la storia in sé tra Alex Belli e Soleil Sorge. Storia su cui qualcuno prima o poi potrebbe scrivere un libro, vabbeh, un libricino. Storia, detto per inciso, su cui si moltiplicano le voci che si tratti di pura finzione. No, ora si parla d’altro. Ovvero di un accessorio, delle scarpe per la precisione, anzi sandali, che la bella influencer ha sfoggiato recentemente.





Si tratta di un paio di sandali di peluche verde lime con parte anteriore più chiara che non sono certo passati inosservati. A dirla tutta è stato l’intero look di Soleil Sorge a spiccare nell’ultima puntata di venerdì 3 dicembre. Scollatura esagerata con vista sul seno che ha fatto strabuzzare gli occhi ai più. Abito verde anche questo con super spacco a mettere in mostra le sue gambe. Insomma, non proprio un vestito per deboli di cuore.

Ma quanto costano questi famosi sandali di peluche verde shocking? Beh, il prezzo ve lo diciamo, vi diciamo pure che non è per tutte le tasche. Anzi. Di queste scarpe si parla già da un anno. Nella prima versione erano basse e senza tacco. Dunque decisamente più comode e adatte anche ad una serata informale, ma comunque parecchio ricercate e pregiate. La marca è Orha, il prezzo, invece, è di 250 euro. Niente male…