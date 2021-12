Ancora una volta la nuova diretta del GF Vip 6 si è aperta con Alex Belli e Soleil Sorge protagonisti. Dopo il bacio (che era “vero”, ha poi ammesso lei) e gli altri avvicinamenti degli ultimi giorni Alfonso Signorini ha parlato con entrambi dei rispettivi sentimenti. E l’attore ha confessato di provare un sentimento forte e reale per la sua coinquilina.

Subito dopo ha però aggiunto che il suo amore per la moglie Delia Duran resta intatto, dunque la conclusione che si possono amare anche due persone contemporaneamente. La reazione di Soleil Sorge a queste parole? L’influencer è stata chiamata in studio a parlare della confessione forte dell’attore nei suoi confronti. E ha subito messo le mani avanti: “Mi ha spiazzato, ma l’istinto credo sia donna. Una cosa che nel bene o nel male sapevo già”.

Soleil Sorge ama Alex Belli? La confessione

“Già la percepivo e ho cercato di proteggere lui, la nostra vita fuori di qui e la nostra amicizia – ha proseguito Soleil Sorge – Allo stesso modo ho tentato di vedere la realtà delle cose. Il rapporto nostro va al di fuori dell’amore. Ho cercato di tutelare questa cosa. L’ho visto esporsi ed ero un po’ confusa. Ho messo in primo piano la nostra amicizia, sempre”.





A quel punto la domanda diretta di Alfonso Signorini: “Tu lo ami?”. E Soleil Sorge: “Lo amo come essere umano in generale, come persona e uomo. Mi prendo le mie responsabilità per tutto quello che dico e faccio. So quello che voglio”. Sulla misteriosa persona che sta frequentando fuori dalla Casa ha detto che “non c’è rischio. So che sentimenti provo per la persona fuori. So che voglio costruire qualcosa”.

Alex non vuole far soffrire Soleil e non vuole far soffrire Delia: allo stato attuale delle cose… è davvero un proposito realizzabile? #GFVIP pic.twitter.com/3fmy28NX5t December 3, 2021

“Non si sa mai nella vita, però, da parte mia c’è questo sentimento. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto”, ha detto ancora Soleil Sorge concludendo che se si raggiungesse “un punto di non ritorno” con Alex bisognerebbe prenderne atto. Parola alle opinioniste: secondo Sonia Bruganelli da parte di entrambi c’è grande attrazione fisica, per Adriana Volpe si tratta solo di un teatrino dell’attore.