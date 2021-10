Al GF Vip 6 succede di tutto. Dalle liti feroci alle alleanze passando per le confessioni più private, come quella che Nicola Pisu ha fatto a Miriana Trevisan. “Sto provando dei sentimenti forti per te – ha rivelato alla showgirl – Certo, non sono innamorato e non ti amo, magari in futuro.A me piaci tanto te, non è che se entra un’altra ragazza io punterò lei. Mi piaci tu come persone e non mi succedeva da tanto. Io sono molto sincero e dico quello che penso, quindi fidati che mi piaci”. Merita un capitolo a parte l’avventura nella Casa di Soleil Sorge.

L’ex UeD e influencer è certamente tra i protagonisti assoluti di questa edizione del reality e si è subito distinta per il rapporto con Gianmaria Antinolfi. I due coinquilini hanno avuto una storia prima di approdare al GF Vip 6 e i primi giorni sono stati difficili per entrambi. In più puntate Alfonso Signorini li ha messi faccia a faccia e ha fatto anche entrare in Casa l’attuale compagna dell’imprenditore, Greta. Poi, all’improvviso, tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi è tornato il sereno, ma il clima di pace è durato poco.

Soleil Sorge furiosa: “O va via lui o vado via io”

C’è grande tensione in queste ore al GF Vip 6: Soleil Sorge non sopporta più il comportamento ostile che Gianmaria Antinolfi starebbe avendo nei suoi confronti. “Si gira e mi fa: ‘Fatti i fatti tuoi, io dentro la cucina tua non ti dico un ca***, fatti i fatti tuoi’ – ha rivelato lei ad Alex Belli:. Ma stai bene? A me sta veramente iniziando a dare fastidio. Non solo è entrato qui dentro e per quattro puntate il mio percorso lo sta solo sporcando, continua a rompermi i co***, io sono gentile e lui continua a rompermi le pa*** da stamattina, giuro”.





“O va via lui o me ne vado io da qua. Io non sto qui a farmi trattare in questo modo”, ha aggiunto Soleil Sorge Sorge chiarendo di non sopportare più questa situazione con Gianmaria Antinolfi. Che per Alex Belli sarebbe carico dopo il confronto in diretta tra lui, Soleil e Sophie Codegoni: “Adesso è carico dopo la puntata di lunedì. Io volevo parlargli, poi ho visto quell’energia e non gli ho più parlato. Fa fatica anche a salutarci al mattino”.

Soleil su Gianmaria: “Ha sporcato il mio percorso qui. O va via lui o vado via io”. #GFVIPhttps://t.co/0DCMJUFsj5 October 13, 2021

“Che sfigato – ha continuato Soleil Sorge – Già mi ha creato problemi, mi ha mancato di rispetto e in più ora prova a mettermi in mezzo. Ti permetti pure di rispondermi male così, ma vaff***. Scollati proprio. Non ne posso più. Io continuo a cercare di essere carina e devo vedere queste cose. Meglio che sto zitta, non esiste. Resisto una, due, tre volte, ma alla terza mi rompo il ca***. Scusa il francesismo”.