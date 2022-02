Beh, qui c’è da diventar pazzi. Il rapporto tra Delia Duran e Soleil Sorge all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha preso una piega del tutto inaspettata. Per quei pochi che non sapessero di cosa stiamo parlando facciamo un piccolo riepilogo. Delia è la moglie di Alex Belli, l’attore che aveva intrecciato una liaison con Soleil nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini. Prima c’è stato un faccia tra le due donne, poi, una volta uscito Alex, nella casa è entrata la moglie Delia. E si sono viste scintille.

“Hai finalmente deciso di dire che il vostro rapporto è stato vero – ha attaccato la modella venezuelana – Per questo, io dico che sei incoerente”. Soleil ha risposto: “Non sono mai stata incoerente quindi non lo dire. Il rapporto tra me e Alex è stato sempre intenso e puro. È veramente una persecuzione questa cosa”. E le discussioni sono proseguite. Poi, però, negli ultimi giorni, la situazione è cambiata. In modo radicale.

Nelle ultime ore Soleil Sorge e Delia Duran si sono avvicinate tantissimo. Entrambe sembrano aver sotterrato l’ascia di guerra: “Mi ha fatto vedere la sua parte più carina, simpatica e divertente – ha confessato la moglie di Alex – Quindi, io mi sono legata a quella parte di Soleil. Ho capito che lei ha una gemella cattivella e una buona e fragile. Lei ha questo modo di fare carino e simpatico che non conoscevo e ieri me l’ha mostrato. Con lei mi sono divertiva e abbiamo parlato. Magari in questi giorni approfondirò con lei delle cose. C’è stata sintonia tra me e lei. Ieri notte mi è piaciuta molto. Spero di avere sempre più rapporto con lei”.





Forse il fatto che Delia Duran abbia deciso di lasciare Alex Belli ha influito nel rapporto con Soleil Sorge. Soprattutto la modella si è detta allibita dalla scoperta che la sintonia che Alex aveva instaurato con Soleil era la stessa che l’attore aveva con lei prima. Poi quando Alex è tornato a casa non le ha dimostrato di voler stare solo con lei, e ha mantenuto le stesse idee sull’influencer. “Io voglio finire questa storia” ha confermato una volta di più Delia Duran.

La cosa che Delia non riesce a sopportare è il fatto di essere presa in giro dall’uomo che ama: “Fa un gaming che non mi appartiene” ha detto a Soleil “Perché devo sopportare tutto questo?”. Ma il cuore e le emozioni sono difficili da gestire. Così Delia ammette: “L’amore non è svanito del tutto”. Dal suo canto Soleil Sorge ha detto a Delia di aver avuto un comportamento esagerato. E che ha sbagliato quando si è dichiarata una donna libera e quando si è sfilata l’anello. Alla fine Soleil ha dichiarato a Delia che, nonostante la complicità che si era creata con suo marito Alex: “Sei tu la donna della sua vita”.