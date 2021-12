Soleil Sorge ha avuto modo di rivedere Alex Belli nella nuova diretta del GF Vip 6. L’uscita di scena dell’attore ha fatto vivere all’influencer giorni difficili e ovviamente è stata commentatissima dentro e fuori la Casa. L’argomento Alex Belli è stato il principale della 28esima puntata ma prima di farlo entrare Alfonso Signorini ha mandato in onda diverse clip sulle reazioni avute dai vipponi.

E proprio Soleil Sorge, durante un momento di confidenze con Biagio D’Anelli, ha fatto delle rivelazioni molto forti sul suo “amico” salvo poi pentirsene quando le sono state chieste spiegazioni in diretta. “A me comunque dispiace, perché non meritava di chiudere un percorso così male alla fine di tutto. Mi fa rabbia che non sto bene, perché non se lo merita”, ha esordito la gieffina parlando con l’esperto di gossip nei giorni scorsi.

Soleil Sorge, la confessione su Alex Belli

“Il fatto è che mi manca e mi dà fastidio questo. Mi sono fidata e non dovevo. La persona di cui mi sono fidata si è approfittata di me ed ha strumentalizzato tutto. Mi sono sentita un po’ usata. Questo è quello che mi fa più male, è stata l’ennesima delusione – ha continuato Soleil Sorge – Vado dal ‘lo odio’, al ‘mi manca come nient’altro al mondo’. Tutto quello che ha fatto è per lo show”.





Qui la confessione su Alex Belli: “Pensa che sul divano mi ha detto che stava pensando proprio di dichiarare tutto quello che aveva dentro di sé per me e troncare il suo matrimonio e la storia che ha fuori con Delia. Che poi vabbè che matrimonio è, visto sulla base di quello che ho visto. Si tratta di un matrimonio dubbioso e con un percorso che si può definire tristissimo e penoso”.

Tutta la delusione di Soleil si fa strada in questo faccia a faccia: le sue parole per Alex sono dirette, precise, durissime. #GFVIP pic.twitter.com/6HoSzyVOLn December 17, 2021

Venerdì, in diretta, Alfonso Signorini ha chiesto a Soleil Sorge di spiegarsi meglio e lei ha detto di essersi pentita di aver fatto quella confessione: “Alfonso mi spiace per quella cosa che ho rivelato. Non mi sono comportata bene. Era un pensiero che lui mi ha detto in confidenza e io l’ho detto in un momento di rabbia. Certo, confermo che me l’ha detto, ma non sono felice di averlo riportato. Dove me l’ha confessato? Ok, meglio non dirlo, grazie”.