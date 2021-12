Soleil Sorge e Alex Belli, il colpo di scena arriva a poco dalla nuova puntata. Puntata decisiva perché dopo aver avuto qualche giorno per riflettere i vipponi di Alfonso Signorini sono chiamati a decidere se restare nella Casa fino al 14 marzo prossimo o lasciarla per sempre e quindi festeggiare il Natale fuori dal reality. E contrariamente a quanto detto fino a poco prima, ora l’attore sembra propenso ad abbandonare il gioco.

E Soleil Sorge non ha preso bene questa decisione. “Non hai capito un caz… di me e del mio cuore, non hai capito una minc…”, l’ha accusata Alex Belli furioso. “Hai un cuore di polistirolo”, gli ha risposto l’influencer facendolo esplodere: “Ma vai a fan…, ma cosa stai dicendo stron…”. Quindi la lite è continuata in giardino, dove lei stava ballando da sola, e si è conclusa con un bacio lunghissimo e poi un vero colpo di scena.

Soleil Sorge e Alex Belli, il bacio poi il colpo di scena

“Io ho fatto vedere quello che sono, tu hai fatto vedere quello che sei. Fai vedere solamente che sei una stron… Sai cosa sei? Sei una caz… di bambina, che ha un cuore pazzesco e invece fai vedere solamente il fatto che tu sei una stron…, è questo che vuoi fare vedere”, le parole di Alex Belli, deciso a lasciare il GF Vip 6. “Sei solo un altro miserabilissimo fake”, la replica di Soleil Sorge prima di ironizzare su un messaggio aereo a loro dedicato.





“Hai la sensibilità di un dinosauro”, il commento di Alex Belli vista la reazione di Soleil Sorge all’aereo dei fan. Poi, dopo altri battibecchi, lui ha svelato che il motivo di tanto astio da parte dell’influencer è legato alla sua decisione di lasciare la Casa: “Smettila di ferirmi, andiamo a finire in un tunnel dove non ne usciamo più. Non ne andiamo a finire in questa cosa dove non c’è più ritorno. Adesso inizia un altro percorso. Smettila piccolina, smettila. Ti ho sempre detto quello che ho nel cuore. Perché dobbiamo dirci queste brutte cose proprio l’ultimo giorno in cui devo andare via per problemi reali”.

LO SENTI QUESTO ? È FINTO COME TUTTO QUELLO CHE SEI STATO FINO AD OGGI CON ME



“Te l’ho detto sabato con il cuore in mano. Non volevo dirtelo in puntata. Ieri ho avuto il tatto di uscirne fuori e di lasciarti la mente libera rispetto alla mia decisione”, ha continuato l’attore. E Soleil Sorge: “Ho fatto male a togliere la corazza. Mi hai dimostrato che è meglio tenerla su. Ho cercato di credere per una volta tanto in qualcuno. Ti ho dato sostegno, amicizia e un’infinita lista di valori in cui credo”. Poi la mossa inaspettata davanti a tutti, sempre in giardino: gli ha dato un bacio lunghissimo. Ma era una ‘trappola’: ”Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me”. Fine, per ora.