Si torna a parlare della storia d’amore più controversa della storia del GF Vip: quella tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due non tendono a ‘staccarsi’, anzi. Dopo l’ultima puntata del GF sono sempre più vicini e… passionali. Loro la chiamano “amicizia speciale” ma solo nelle ultime ore, la gieffina si è confidata con Biagio D’Anelli (che sembra sempre di più un giornalista di gossip infiltrato, piuttosto che un concorrente).

Durante la chiacchierata con il nuovo elemento di Signorini, l’influencer ha detto che nella sua vita non vuole Alex, ma il ragazzo che ha fuori dalla casa del GF Vip. Sì, avete capito bene: Soleil Sorge non vuole Belli anche se sta facendo di tutto per dimostrargli il contrario. Ha detto poi la ragazza: “Non c’è quel tipo di interesse da parte mia minimamente, la persona che voglio è fuori di qui. Poi che ci sia ancora o meno vedremo. Se è la persona che fa per me ci sarà di sicuro perché sopra anche riconoscere il mio intento e le mie intenzioni”.

“A me sono arrivati tre aerei dalla persona che ho fuori – racconta Soleil Sorge – Io non vorrei mai che Alex rinunciasse al suo matrimonio per la nostra amicizia. Non è quello che voglio o che c’è in ballo. Dai, non ha un senso questa cosa tra noi. e basta e poi amarla e voler costruire con quell’individuo un percorso insieme. Sono due cose diverse secondo il mio parere. certo però che mentirei se dicessi che non amo Alex”.





Una dolce dichiarazione per il fidanzato che sta a casa ad aspettarla, se non fosse che lunedì notte Soleil Sorge ha detto che tra lei e Alex è ‘amore vero’. Belli e la sua amica del cuore erano in piscina a parlare del loro legame e lei si è lasciata andare a dichiarazioni davvero forti. Soleil ha detto: “Che ci sia vero amore tra di noi è un dato di fatto”.

E ancora Soleil Sorge: “Dici che se fosse venuta Delia ieri saresti andato via. Io non penso che sia una cosa giusta. Tu però non devi scappare. Anche perché non riesci a starmi lontano qui dentro, ma forse accadrebbe lo stesso fuori. Chi te lo dice che nella vita reale non mi cercherai? Forse allora è meglio capire cosa accade tra noi e tra te e Delia”. Forse un poco confusa la ragazza.