Alex Belli e Soleil Sorge sono fuori dal GF Vip 6. Il primo da mesi, da quando cioè si è fatto squalificare perché corso ad abbracciare la moglie in giardino; la seconda, invece, da pochi giorni. Precisamente da quando, lunedì scorso, un televoto flash ha decretato a sorpresa la sua eliminazione dal reality show di Canale 5. La loro presenza, tuttavia, si fa ancora sentire nella Casa di Cinecittà.

Barù e Sophie Codegoni, per esempio soffrono molto l’assenza di Soleil Sorge. Alex Belli, invece, nella serata di martedì 8 marzo un drone con tanto di messaggio ha fatto irruzione nel giardino dell’abitazione di Cinecittà. “Sei la mia vita”, è il biglietto scritto e indirizzato a uno dei concorrenti e Delia Duran è sicura che quel messaggio è stato inviato proprio dal marito.

Alex Belli e Soleil Sorge, cosa è successo su Instagram

“Già un’altra volta ci aveva provato ma non ci era riuscito perché c’era troppo vento”, ha commentato Manila Nazzaro. Delia Duran è stata entusiasta e ha ringraziato il marito: “Grazie amore mio! Ti amo! È sempre presente, è incredibile”. Anche Sophie Codegoni si è detta certa che il drone sia stato inviato dall’attore e ha commentato: “L’ha riconquistata”. E Soleil Sorge?





Nessun commento dall’influencer, che come detto è fuori dalla Casa, ma anche lei come Alex Belli è tornata attiva sui social. Su Twitter un utente, evidentemente suo fan, ha cinguettato: “Per sbaglio ho aperto la tv. Era sul 55. Ma chi sono quelli nella casa di Soleil Sorge?”. E lei ha ritwittato subito il messaggio, scrivendo “best tweet of the day”. Inoltre ha subito cominciato a seguire Barù su Instagram.

Ma sempre su Instagram non è sfuggita una Storia in particolare perché l’ha ricondivisa anche Alex Belli. L’attore ha condiviso nelle sue Stories un video di Valentina Barbieri e Antonio Basilico che imitano lui e Soleil Sorge all’interno della Casa. Circa quattro ore dopo, anche l’influencer 27enne ha condiviso esattamente la stessa Storia, facendo subito scattare commenti e soprattutto dubbi da parte dei fan. Si sono già sentiti dopo il reality o lei si è solo messa a sbirciare il profilo del marito di Delia?