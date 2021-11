Negli ultimi giorni al GF Vip 6 il clima si è fatto più teso che mai. E Soleil Sorge non ha mancato di dire la sua scatenando l’opinione pubblica. Durante la diretta di lunedì scorso Alex Belli, con cui l’influencer è sempre più complice, ha avuto una forte discussione con Aldo Montano. Discussione che nelle ore successive è sfociata quasi in rissa, con lo sportivo che non ha mandato giù l’atteggiamento dell’attore ed è sbottato.

“A me non sta bene, ma l’hai provocato te. Ti reputo veramente un cogl…” ha detto rivolgendosi a Alex Belli, che ha risposto: “Ecco, questo è l’Aldo che doveva venire fuori”. Da quel momento il faccia a faccia è diventato sempre più duro, con un contatto fisico da parte di Aldo Montano e la frase “Grande, grosso e cogl…”. Dopo la lite, l’inevitabile spaccatura tra i due fino a quel momento tanto uniti. E Alex Belli ha provato a riflettere sull’accaduto insieme a Soleil Sorge.

Soleil Sorge a Alex Belli: “Non devi farlo”

L’attore ha spiegato di incontrare una certa resistenza da parte di Aldo Montano, quando prova ad avere un chiarimento con lui ma allo stesso tempo non se la sente di fare il primo passo e scusarsi. “Sembrerebbe falso da parte tua, o meglio finto buonista e contraddittorio, perché tu eri la parte lesa. Lui ha esagerato. C’era solo bisogno di un chiarimento tra di voi”, il consiglio dell’influencer che quindi gli dà ragione.





Secondo il racconto di Alex Belli a Soleil Sorge, dopo la rissa in cui Aldo Montano gli ha messo le mani addosso, non sarebbe più riuscito ad avere un dialogo con lui nonostante abbia provato ad avvicinarsi.”Vado a fumare. Mi siedo, lo guardo, non mi guarda, si alza e va via. Dico ok, perfetto, va bene. Hai bisogno ancora di tempo. Venerdì si rivedrà questo scontro, molto probabilmente andremo dentro, ci metteremo uno davanti all’altro. Io sinceramente non ho rancore, né rabbia, non ce l’ho con lui”.

A quel punto la rivelazione di Soleil Sorge che di fatto cambia la percezione dell’attore: “Io l’ho sentito dire una cosa. Katia Ricciarelli ha chiesto come mai non chiarite e lui (Aldo Montano, ndr) ha detto ‘Perché per me è chiusa’. Ora non ricordo le parole esatte che ha usato. Ha fatto intendere che lui quando arriva a quel punto con una persona, allo scontro, poi per lui è chiusa. È una persona rancorosa. Tu, in fondo, non hai detto nulla. Hai solo detto: ‘Chi è Aldo Montano se pensa questo di me?’. Hai detto cose perché ti sentivi ferito. Se proprio ti si vuole imputare qualcosa, eri sulla difensiva e avevi un tono arrabbiato”. Scommettiamo che non è finita qui.