“Nostro figlio è morto”. Temptation Island, dolore immenso per la coppia: il drammatico racconto

Sta vivendo un dramma Sofia Calesso, l’ex protagonista di Temptation Island a cui aveva partecipato con il fidanzato Alessandro Medici. I due sono usciti insieme dal programma dopo un falò anticipato, ma poco dopo la coppia si è detta addio. Un periodo di crisi che, tuttavia è durato poco, poiché Sofia Calesso ha cercato in tutti i modi di riconquistare il suo uomo e ci è riuscita. Da quel momento sono nuovamente tornati ad essere una coppia.

La loro felicità è stata rotta da una tragedia: è stata Sofia Calesso a raccontare il suo dramma in una intervista rilasciata a PiuDonna. Ha detto di aver perso il figlio che portava in grembo. Quanto accaduto l’ha portata a prendere le distanze dai social network, per poi tornare solo dopo qualche tempo a farsi risentire. Sofia Calesso ha perso un figlio, nei mesi scorsi. Ammette che è ancora “in ripresa”, tuttavia al momento non può avere figli.





Sofia Calesso figlio perso, il racconto dell’ex Temptation Island

“La cosa è stata ancora più dolorosa da accettare”, racconta la fidanzata di Alessandro Medici. Pertanto, non ha trascorso queste vacanza con la giusta serenità. Il suo uomo ha tentato a giugno di allontanarla da tutto per permetterle di avere una ripresa più veloce sia fisicamente che mentalmente. “Avevo perso da pochissimo il bambino e mi sono allontanata perché non sarei stata in grado di gestire il tutto. Avevo bisogno di metabolizzare e capire cosa mi fosse successo e mi sono presa del tempo per me”.

A questo punto, dell’intervista l’ex volto di Temptation Island entra nel dettaglio e racconta di aver “provato una gioia immensa” quando ha scoperto di essere incinta, ma ha avvertito anche un po’ di paura. Infatti la coppia viene da altre esperienze matrimoniali con figli. Pertanto, Sofia Calesso si è ritrovata a vivere “un mix di sensazioni”. Una felicità che è durata poco: quando ha scoperto di aspettare un figlio dal suo fidanzato, la ragazza si trovava all’ottava settimana di gravidanza. Due settimane dopo si è accorta di avere una emorragia. Quella mattina è corsa all’ospedale di Perugia, dove ha avuto modo di ascoltare “il suo cuoricino”.

Subito dopo, il dramma. “La gioia è durata però pochi secondi, il tempo di pensare che avrebbe resistito, e poi l’emorragia è aumentata al punto da spezzare quella vita e anche la mia felicità. Non ci sono parole per esprimere ciò che si prova”, ha raccontato Sofia Calesso che ha deciso di parlarne perché ha seguito l’esperienza di Bianca Atzei, la quale dopo aver vissuto una situazione simile, è riuscita finalmente a realizzare il suo sogno. Questo le ha dato speranza. Anche se una notizia le ha spezzato questo desiderio: “La cosa più dura è stato, infatti, sentirsi dire che per ora devo escludere la possibilità di restare incinta di nuovo”.

“Ci sposiamo”. Temptation Island: dopo il disastro, la coppia annuncia il matrimonio