Il Grande Fratello è sempre al centro dell’attenzione, e uno dei personaggi più discussi di questa edizione è Massimiliano Varrese. Gli atteggiamenti dell’attore nei confronti di alcuni concorrenti, in particolare contro Beatrice Luzzi, hanno infastidito non poco il pubblico e scatenato anche la reazione del settimanale Vanity Fair che qualche settimana fa ha scritto un lungo post contro l’attore. Non solo, anche Alfonso Signorini ha minacciato la squalifica in caso di ulteriori comportamenti inopportuni verso l’attrice.

In un’intervista a Chi, Alfonso Signorini ha espresso la sua preoccupazione riguardo al comportamento di Massimiliano Varrese: “Io so cosa significa avere paura, io so cosa significa sperare di essere invisibile per non essere attaccata. Massimiliano dice che era finzione e io mi domando puoi fingere h24? E gli atteggiamenti che aveva con Heidi? Anche lì fingeva? Ma ancora più male mi fa vedere una casa coalizzata con il carnefice e contro la vittima”. E dopo i diversi episodi anche il pubblico si è mosso.

Su Twitter una telespettatrice ha pubblicato una mail scritta a uno degli sponsor del reality show per chiedere un intervento. “Buongiorno, Vi scrivo in quanto o visto che site sponsor del Grande Fratello. Vi chiedo cortesemente di voler intervenire presso la Produzione per il susseguirsi di fatti di una gravità inaudita, tipo, atti di bullismo, vessazioni continue e reiterati nei confronti di una Donna, che si chiama Beatrice o Maria poco cambia ma di fatto resta una donna. Il tempo in cui viviamo purtroppo ci consegna sempre violenza sulla donna. Vi ringraizio anticipatamente, sperando in un vs riscontro”, si legge nella mail inviata da una telespettatrice allo sponsor del Mulino Caputo.

Lo sponsor del Grande Fratello ha risposto alla telespettatrice condividendo il suo pensiero. “Siamo profondamente dispiaciuti per quanto accaduto e comprendiamo la tua delusione. La nostra azienda si impegna costantemente a promuovere valori di rispetto e integrità. siamo valutando attentamente la situazione e prendiamo seeriamente in considerazione il tuo feedback. La tua voce è importante per noi e ci aiuta a guidare le nostre decisioni future”, concluse la mail di Mulino Caputo.

“Qualche sponsor inizia a vacillare o quantomeno ad avere piccoli dubbi Grazie @MolinoCaputo riflettete bene e non siate COMPLICI”, si legge su Twitter, dove qualcuno ha fatto girare lo screenshot della mail. Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, a seguito del caso Marco Bellavia, molti sponsor avevano interrotto la collaborazione con il reality: Screen Hair Care, Nientendo, Acqua Santacroce, Aran Cucine, Consilia, Steeplan e Salumi Beretta.