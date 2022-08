Annuncio del vip a sorpresa. Il suo nome è diventato celebre nel corso dell’esperienza televisiva nel salotto di Maria De Filippi. Due anni trascorsi felicemente per la coppia, poi nelle ultime ore l’ex corteggiatore ha deciso di non nascondere più la verità. Le sue parole giungono come un fulmine a ciel sereno per i fan.

Simone Florian torna single. Molti fan non se lo sarebbero mai aspettato eppure le parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno confermato tutto. Chiusa la relazione con Eleonora Prezioso a cui Simone era legato da più di due anni: “Faccio un post,un post per essere chiaro una volta sola,mi state scrivendo in tanti,tantissimi”.





Simone Florian torna single. L’annuncio della rottura da Eleonora Prezioso

Simone Florian a proposito della rottura da Eleonora Prezioso aggiunge: “Con grande dispiacere devo dire a tutti che la storia tra me ed Eleonora finisce qui,ho aspettato un po a dirlo,proprio per metabolizzare ed esserne certo.Torno presto,e più forte di prima”.

Simone Florian, come molti sanno, è arrivato nello studio di Uomini e Donne per corteggiare la tronista Jessica Antonini nel 2020. Dopo aver metabolizzato della tronista caduta su Davide Lorusso, Simone Florian ha deciso di abbandonare il programma per poi incontrare Eleonora Prezioso.

Tutti i fan sono stati letteralmente rapiti dalle foto di coppia pubblicate in occasione del giorno della laurea dei lei. Quale occasione migliore per ufficializzare la relazione? “L’amore che cercavo e che aspettavo ha bussato alla mia porta ed io ho aperto anche il mio cuore. Ti amo principessa”, scriveva al tempo. Da quel giorno 2 anni e mezzo di amore che ha fatto sognare tutti.

“Ti faccio un c… così!”. Luca Argentero perde la pazienza in vacanza: la rabbia davanti ai fotografi