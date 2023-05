Simone Antolini svela dettagli inediti sulla figlia e l’ex. Il compagno di Alessandro Cecchi Paone, subito dopo l’avventura all’Isola dei Famosi 2023, ha voluto condividere con i suoi follower alcuni retroscena sulla sua vita privata. Nelle scorse settimane si è molto parlato di loro anche a causa della notevole differenza di età: il noto opinionista ha 61 anni, il fidanzato 22. La coppia ha lasciato il reality molto presto a causa di un malore che ha costretto Simone al ritiro.

Ovviamente anche Alessandro Cecchi Paone ha abbandonato l’Isola. Tra i due c’è un legame molto forte, come entrambi hanno confermato più volte. Quando si è scoperto che Simone Antolini aveva avuto una relazione, e una figlia, con una donna, ecco che i maliziosi avranno pensato a un motivo di disaccordo tra i due. Ma non è affatto così. Proprio il ventenne lo ha spiegato chiaramente su Instagram raccontando cosa è successo con la mamma della figlia Melissa che oggi ha 5 anni.

La storia di Simone con Valentina, mamma di Melissa

Simone Antolini ha rivelato com’è andata la storia con Valentina, mamma di sua figlia Melissa. I due si sono conosciuti giovanissimi e, anche se i genitori di Simone non volevano perché preferivano che proseguisse gli studi, sono andati a convivere: “Ritenevano fosse presto e volevano che completassi gli studi – ha spiegato Antolini – ma io mi impuntai tanto da lasciare la scuola e minacciare un processo per l’emancipazione minorile a 16 anni. Avrei potuto farlo perché già lavoravo in azienda, guadagnavo uno stipendio ed ero indipendente sotto il profilo economico. Alla fine, mio padre decise di lasciarmi fare e io e la mia ex andammo a vivere insieme. Melissa l’abbiamo voluta”.

Purtroppo, però, la vita familiare è risultata più difficile del previsto e le cose hanno iniziato ad andare male. La decisione, ha raccontato Simone Antolini, è stata inevitabile: “Quando entrambi compimmo 19 anni decidemmo di prendere due strade diverse. Ormai non avevamo più niente in comune, a parte la bambina. Io sono riuscito a riprendere in mano la mia vita fin da subito, la mia ex lo sta facendo”.

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha detto che non dà nessuna colpa a Valentina che sta con la figlia Melissa tre o quattro volte al mese: “Non essendo sposati, non abbiamo mai portato la questione di fronte a un giudice. Ma ho delle carte che per il bene di Melissa non uso e che ci porterebbero a ottenere la custodia della bambina metà e metà. Ci siamo accordati tra di noi in maniera più o meno pacifica: la bambina la tengo io, ma non le nego di vedere la madre”.

Sul rapporto tra Melissa e Alessandro Cecchi Paone proprio Simone Antolini conclude: “Melissa vede Alessandro come un secondo padre, non come uno zio. Trascorrono molto tempo insieme. La madre sta pian piano accettando la situazione. A livello legale, non vedo la necessità che la adotti. Dal punto di vista sentimentale, l’ha già adottata“.

