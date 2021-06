Cosa stanno combinando Simona Ventura e Paola Perego insieme? Le due conduttrici saranno fianco a finaco in una nuova avventura mattutina. Proprio oggi è la data prescelta in cui verranno presentati i nuovi palinsesti Rai, nonostante ciò, uno spoiler dal sito di Davide Maggio ha lanciato in anteprima la notizia di ciò che sta per arrivare.

A breve tra noi un programma di Simona Ventura e Paola Perego insieme. Pare proprio che per SuperSimo sia stata una ricollocazione, dopo la richiesta respinta di condurre un programma nella domenica pomeriggio. Simona Ventura e Paola Perego insieme in un nuovo programma su Rai Due. Ne vedremo proprio delle belle e anche di più.

Simona Ventura e Paola Perego saranno impegnate in un nuovo programma su Rai Due, nella mattina del giorno festivo della settimana, ovvero la domenica. Simona Ventura aveva richiesto uno spazio che racchiude da sempre moltissima concorrenza, e anche abbastanza feroce. Mara Venier è ormai regina incontrastata della domenica pomeriggio, per cui difficile pensare che in casa Rai avrebbero dato l’ok a un nuovo programma sulla seconda rete mentre sulla prima c’è zia Mara.





Detto ciò è ancora da vedere cosa accadrà in casa Mediaset, in scuderia infatti si sta a lungo dibattendo su cosa farne della domenica pomeriggio. Moltissimi i rumor che si mormorano nell’ultimo mese, tra chi parla della Cuccarini e chi della Isoardi. Ma c’è anche chi insiste nel dire che Barbara d’Urso non lascerà la domenica. Forse per un insieme di motivi, ma principalmente per una concorrenza in casa, a Simona Ventura pare sia stato detto no per la domenica pomeriggio.

Quindi è stata affiancata a Paola Perego e condurranno un programma su Rai Due nella domenica mattina. Pare che la Perego avrebbe dovuto condurre da sola questa trasmissione, inizialmente. Ma di cosa si tratta? C’è ancora un velo di mistero a tal proposito, ma dovrebbe trattarsi di un talk show. Su quali argomenti non si sa, di sicuro non mancherà l’attualità e con tanti ospiti.