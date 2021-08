“Hai letto cosa ha scritto Mara Venier?”. Simona Ventura ko, lo sfregio senza precedenti (davanti a tutti)

Simona Ventura, la frecciatina arriva anche per ‘loro’. Di recente abbiamo avuto modo di apprendere alcune riflessioni mosse dalla conduttrice in merito alla partecipazione di Morgan al talent show di Milly Carlucci, ovvero il gettonatissimo Ballando con le stelle, che a breve riprenderà la sua corsa sul piccolo schermo.

Proprio sulle pagine di Chi, Simona Ventura si è lascianta andare a un commento alquanto ironico sull’ex Blubertigo: “Mi piace, speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo. Voglio bene a Morgan, è il mio figlio più turbolento, sono felice per lui”.

E sempre di recente, l’ironia non è mancata neanche in occasione del post pubblicato da Luca Argentero sulla vittoria delle 40 medaglie d’oro portate a casa dagli atleti italiani in competizione olimpica per Tokyo 2020. Ha scritto l’attore: “40” con tre emoticon tra cui quella della bandiera italiana, ma Simona Ventura ha creduto che si trattasse del giorno del compleanno e gli ha fatto gli auguri, per poi ironizzare sulla sua stessa gaffe.





Nelle ultime ore arriva anche il simpatico ma pungente botta e risposta avuto con Mara Venier. Nello specifico, dopo l’affondo di qualche giorno fa da parte di Simona che ha così affermato: “Tra Mara Venier e Barbara d’Urso preferisco la pizza”, Mara Venier non si è trattenuta dal rispondere a tono generando non poca ilarità.

Questa la risposta della padrona di casa di Domenica In: “Non avrà digerito la pizza”, e subito un follower, provando a stuzzicare la reazione di Simona: “Hai letto cosa ha scritto Mara?”. Tutto, però, continua a tacere, ma per quanto resisteranno al silenzio?