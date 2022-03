“Con Maria De Filippi”. Simona Ventura, novità enorme: dopo le voci è tutto ufficiale

Splendida notizia per Simona Ventura, che collaborerà con Maria De Filippi. Presumibilmente si tratta dell’annuncio più clamoroso e interessante degli ultimi tempi per quanto riguarda il mondo televisivo. In primis era stato il sito ‘Davide Maggio’ ad annunciare tutto, poi ci ha pensato la stessa Simona a ufficializzare le indiscrezioni con un post su Instagram eloquente. Quindi, se prima mancava solamente l’ufficialità, adesso è arrivata anche questa e non resta che vederla all’opera.

Negli ultimi mesi Simona Ventura aveva colpito il cuore dei suoi fan con un bellissimo messaggio in memoria di un suo caro amico, il conduttore Alberto Castagna: “Alberto, non ti si può dimenticare”. Il riferimento è al noto conduttore Alberto Castagna, deceduto a 59 anni dopo essere stato colpito da una devastante emorragia interna. All’epoca dei fatti era ancora in corso di svolgimento il suo programma di successo, ‘Stranamore’, che poi ovviamente venne sospeso dopo la grave perdita.

Maria De Filippi ha deciso di produrre un nuovo programma, che andrà in onda su Canale 5 e dal quale si aspetta grandi risultati. Per questa ragione ha voluto puntare su Simona Ventura, una conduttrice di assoluto livello. Ecco quanto scritto da ‘Davide Maggio’: “Vi abbiamo anticipato la decisione di Fascino di dare un volto alla voce narrante di Ultima Fermata, il docureality al via in prima serata su Canale 5 mercoledì 23 marzo. Vi abbiamo detto che si tratta di una donna. Ora è il momento di rivelarvi chi è: Simona Ventura”.





E ancora: “Ebbene sì, per Ultima Fermata Mediaset ha pensato di citofonare Rai 2 e richiamare la conduttrice di Chivasso, che proprio grazie alla casa di produzione di Maria De Filippi ha condotto su Canale 5 nel 2018 la prima edizione di Temptation Island Vip e prima ancora, nel 2016 e 2017, Selfie – Le Cose Cambiano”. E poi è arrivata l’ulteriore conferma di questa notizia bomba con un post della stessa Simona Ventura, che ha scelto il suo profilo Instagram per l’ufficialità e i dovuti ringraziamenti.

Simona Ventura ha quindi commentato sui social: “Ebbene si! Con mia grande gioia ‘accetto l’invito’ 😂 di #mariadefilippi (che ringrazio infinitamente insieme alla #fascinopgt) ad essere testimone dì #ultimafermata in partenza su #canale5! Grazie alla #RAI per avermi concesso questo ‘prestito‘, a #mediaset per la fiducia e alla famiglia dì #citofonarerai2 (con la mia meravigliosa @paolaperego17 ) con cui continuerò il progetto”.