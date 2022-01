Ancora un botta e risposta tra Alberto Matano e Simona Branchetti dopo il ‘furto’ di ospite avvenuto durante la messa in onda di La vita in diretta e Pomeriggio 5 News di lunedì 5 gennaio 2022. L’invitata di Alberto Matano stava parlando con il marito della donna scomparsa a Trieste, Liliana Resinovich, e in quei momenti è sopraggiunta la notizia della scoperta di un corpo che potrebbe appartenere a lei.

Il signor Sebastiano è scoppiato in lacrime e mentre era impegnato in una intervista con la giornalista de La vita in diretta, la giornalista di ‘Pomeriggio Cinque News’ di Simona Branchetti si è resa protagonista di un gesto condannato da Alberto Matano.

Simona Branchetti contro Alberto Matano

“Avevamo un appuntamento con il signor Sebastiano, ma adesso non è più con noi, perché una troupe di Canale 5 ce l’ha portato via. Sono cose che succedono, ma non dovrebbe accadere. Sono momenti che non mi appartengono: non è il mio stile, per fortuna”, aveva detto il conduttore Rai.





“Nessuno si è comportato in modo scorretto. Abbiamo degli ottimi inviati e Ilaria Dalle Palle è tra questi e oggi ha fatto ottimamente il suo lavoro. Noi non prendiamo accordi, ma diamo notizie e, quando ho dato la linea ad Ilaria, lei ha dato la notizia che aveva! Nessuna concorrenza sleale”, ha risposto la conduttrice di Pomeriggio 5 a TV Blog.

Simona Branchetti è tornata a parlare dell’episodio dichiarando di aver ricevuto una telefonata di chiarimento, poi smentito, da Alberto Matano. Furiosa la risposta suo social della giornalista Mediaset. Sul suo account Instagram Simona Branchetti ha taggato il conduttore de La vita in diretta: “Pessimo Alberto Matano che dopo avermi telefonato smentisce di averlo fatto. E lo scorretto chi è?”.