Una splendida notizia è stata ufficializzata in queste ore e riguarda la conduttrice Silvia Toffanin, amatissima dal pubblico. Da quest’anno Mediaset ha deciso di puntare ancora più forte sulle sue qualità professionali, non a caso ‘Verissimo’ non va in onda solamente il sabato pomeriggio ma anche la domenica pomeriggio. E con risultati decisamente interessanti in termini di ascolti. Ora è giunta una novità grandiosa per la presentatrice Mediaset, che farà felici moltissimi telespettatori.

Nella puntata del 17 ottobre è stato invitato, tra gli altri, l’ex concorrente del ‘GF Vip 6’ Samy Youssef, che si è lasciato andare ad una confessione angosciante: “Ho avuto una vita dura. Sono cresciuto senza i miei genitori perché mio padre faceva il carpentiere e lavorava 13 ore al giorno. La mamma si svegliava all’alba ogni giorno. Faceva 3 km a piedi per raggiungere il primo mezzo nel buio, poi faceva 3 ore in treno per raggiungere la città dove lavorava. Pensavo di morire, non pensavo di riuscire ad arrivare in Italia”.

Come detto, Silvia Toffanin è sempre protagonista nel weekend e soprattutto fa compagna a milioni di italiani nei pomeriggi del sabato e ora anche della domenica. Ma per lei è in arrivo un altro momento importantissimo, infatti finalmente potremo ammirarla anche in prima serata. Sarà infatti al centro dell’attenzione nel piccolo schermo grazie ad una collega e cantante straordinaria, che ha deciso di contattarla per farla stare al suo fianco in una nuova trasmissione.





Secondo quanto annunciato dall’informatissimo sito ‘Dagospia’, Silvia Toffanin sarà ospite del nuovo programma di Iva Zanicchi, che si chiama ‘D’Iva’. Questo l’annuncio: “Tra gli ospiti c’è un nome a sorpresa: Silvia Toffanin. Per la Zanicchi ha fatto eccezione, cosa combineranno insieme?”. Non si sa infatti perché abbia scelto lei e cosa decideranno di proporre al pubblico. ‘D’Iva’ comunque dovrebbe essere trasmesso il 4 e l’11 novembre. Si tratta di due giovedì di fila con protagonista l’artista di Ligonchio.

L’evento ‘D’Iva’ è un vero e proprio omaggio alla carriera di Iva Zanicchi e Mediaset le ha praticamente voluto fare questo regalo. Parlerà del suo percorso musicale e ovviamente saranno svelati anche dei dettagli, probabilmente inediti, della sua vita professionale e personale. E tra coloro che parleranno con lei ci sarà anche l’attesissima e amatissima Silvia Toffanin.