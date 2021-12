“No, ora ve lo dico io”. Silvia Toffanin senza pietà, a Verissimo asfalta Alex Belli e Delia Duran

Alex Belli e Delia Duran sono stati ospiti della puntata di Verissimo andata in onda domenica 19 dicembre su Canale 5. Un racconto dettagliato e dunque imperdibile davanti alle telecamere di Silvia Toffanin, dove la coppia ha svelato quanto resta da sapere su di loro e sul rapporto dell’attore con Soleil Sorge, che ha messo a dura prova il matrimonio.

“Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. – ha affermato Delia Duran – Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”.

Silvia Toffanin gela Delia Duran e Alex Belli

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Alex Belli ha confessato: “Delia è l’unica che riesce a capirmi. Io sono sempre me stesso. Tutto quello che ho vissuto nella Casa è reale. Con Soleil abbiamo trovato un’alchimia che ci ha unito, anche se ad un certo punto siamo andati oltre”. La moglie dell’ex gieffino ha parlato anche del bacio con un altro uomo: “È stato un bacio finto. L’ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per capire fino a che punto poteva arrivare”.





“È stato il più grande sbaglio che lei potesse mai fare. Quando ho visto la foto mi sono chiesto perché l’avesse fatto. Io sono sempre contrario ai finti gossip”. Su Soleil Sorge, che si è trovata al centro di questo triangolo amoroso, Duran non ha dubbi: “Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a se stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia”.

Poi ha cercato di discolpare il marito parlando di “chimica artistica” perché i due sono degli “artisti”. A questo punto Silvia Toffanin è intervenuta per chiarire: “Due artisti possono amare in maniera diversa? Due artisti? Scusa, gli artisti, artisti… con tutto rispetto ma i grandi artisti sono altri. Scusa, mi sono permessa… no artisti no, no. Voi siete furbi, è una gara a chi recita meglio”.