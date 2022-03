Si è chiuso tra le lacrime e un picco di ascolti l’ultimo appuntamento con la seconda stagione della fiction “Doc – Nelle tue mani”, giovedì 17 marzo alle 21.25 su Rai 1 con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Alice Arcuri e Sara Lazzaro.

La fiction con protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, infatti, è stata seguita da oltre sei milioni di persone – toccando il 30% con una media di un milione di persone in più rispetto alle altre puntate – che attendono con ansia l’arrivo di una terza stagione. La seconda stagione si è chiusa con un finale choc. La prima puntata aveva già visto una morte tragica, quella del dottor Lorenzo Lazzarini, scomparso a causa del Covid, e l’ultimo episodio si è chiuso con la morte della dottoressa Alba Patrizi a causa di un batterio estremamente resistente e pericoloso.

Un vero choc per i telespettatori, che sui social hanno criticato la scelta degli sceneggiatori di far morire uno dei personaggi più amati. Una scelta che però è stata fatta dall’attrice Silvia Mazzieri, in attesa del primo figlio dal compagno. In queste ore, dopo la messa in onda dell’ultima puntata della fiction Rai, molti telespettatori hanno cercato informazioni per scoprire di più sulla giovane attrice che nelle due stagioni di Doc- nelle tue mani ha vestito i panni della dottoressa Alba.





Nata il 23 febbraio 1993 a Pisa, Silvia Mazzieri inizia a recitare a 17 anni e a quell’età partecipa anche a Miss Italia. esordio risale al 2014 in L’amore Ormai ma il successo arriva grazie a Braccialetti rossi 3 (dove ha recitato nella parte di Bella) e alla serie tv Provaci ancora Prof dove interpreta Ambra. Veste i panni di Silvana Maffeis nel Il paradiso delle signore, recita in La strada di casa, Vivi e lascia vivere (2019-2020) e di Doc nelle tue mani (prima e seconda stagione).

Silvia Mazzieri è in attesa del primo figlio dal compagno, l’attore Yari Gugliucci, classe 1974, che vanta collaborazioni con alcuni fra i più grandi nomi del cinema, a cominciare da Lina Wertmuller, i Fratelli Taviani, Kevin Kline e Michelle Pfeiffer. Yari Gugliucci è stato premiato dal regista Terry Gilliam come “Best theatre performer 2019” e ha recitato a New York accanto al grande Woody Allen.