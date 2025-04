Un’ondata di indignazione ha travolto i social nelle ultime ore, dopo la messa in onda dell’intervista a Manuel Bortuzzo a Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Il nuotatore, già noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è tornato in studio per raccontare la sua versione dei fatti sulla vicenda giudiziaria che lo ha visto contrapposto alla sua ex fidanzata, Lulù Selassié, condannata (con pena sospesa) per stalking.

Le dichiarazioni di Manuel Bortuzzo, che ha parlato di minacce, appostamenti sotto casa e persino aggressioni fisiche da parte di Lulù, hanno suscitato una forte reazione da parte del pubblico, che sui social ha commentato la sua ospitata a Verissimo. In tantissimi hanno accusato il campione di voler approfittare dell’attenzione televisiva per ragioni di fama, tutto alle spalle di Lulù Selassié.

Social in rivolta dopo l’intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo

Ma al centro delle polemiche è finita anche Silvia Toffanin, bersagliata per non aver concesso lo stesso spazio a Lulù Selassié. Proprio lei, tramite Instagram, ha contestato il programma e la conduttrice, scrivendo su una Instagram story: “Travolta dalle falsità oscene che sono andate in onda oggi, attendo una vostra chiamata per organizzare una mia intervista replicando ad accuse e menzogne gravissime. Non mi aspettavo questo accanimento da parte di una donna come Silvia, sono veramente allibita”.

Centinaia di utenti hanno commentato la scelta editoriale di Verissimo e le parole di Manuel Bortuzzo. “Ho appena finito di vedere l’intervista. Sono veramente schifata. Non si può permettere di trattare e sminuire una ragazza così, Da donna mi sento offesa #fairylu #Verissimo”, “Ma quale uomo va a dire di andare a letto con una persona per calmarla ma che schifo è questo? Ops, uomo non è mai stato e Silvia doveva indignarsi da donna”, “Questo è parte dello schifo che è andato in onda oggi pomeriggio e che nessuno ha provato a ribattere con domande pertinenti e calzanti…è doveroso da parte vostra concedere diritto di replica a Lulù Selassie”, si legge su X.

Questo è parte dello schifo che è andato in onda oggi pomeriggio e che nessuno ha provato a ribattere con domande pertinenti e calzanti…è doveroso da parte vostra concedere diritto di replica a Lulù Selassie #verissimo #fairylu pic.twitter.com/yfhpgh718c — Happy1402 (@Hyppo1402) April 27, 2025

“Per tre anni avete invitato lui che vi ha fornito versioni diverse ogni volta. È giunto il momento di intervistare dandole diritto di replica chi è rimasta nascosta tre anni e quando ha osato alzare la testa è stata messa all’angolo nel peggiore dei modi”, “Lulù Selassie ha diritto di replica alle accuse vergognose di Manuel Bortuzzo. Chiediamo pertanto che venga invitata a @verissimotv per ascoltare la sua verità”.

“Di cosa ha paura il 🏊…fa bene Lulù a ricorrere in appello… visto che ha prove concrete…a differenza di lui… perché con la bocca si possono dire molte cose…ma poi si devono dimostrare… perché altrimenti a casa mia si chiama DIFFAMAZIONE”, si legge ancora su X.