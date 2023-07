La popolare conduttrice del Tg2 si sposa. Lei, distinta e avvenente giornalista da anni in Rai, il suo ingresso nella televisione pubblica risale addirittura al 1992 dopo la gavetta nelle emittenti locali. Lui manager musicale che per la riservatezza della coppia era rimasto avvolto nel mistero fino ad ora. Il momento più bello è stato immortalato da un video che solo a guardarlo fa venire gli occhi pieni di amore.

Come nella più classica delle dichiarazioni lui si è inginocchiato e si è proteso porgendole delicatamente l’anello. La festa ha avuto luogo in Puglia dove i due freschi sposini sono stati attorniati da parenti e amici in un’atmosfera magica e intima. Sconosciuto il nome di colui che ha rapito il cuore della professionista che proprio recentemente è stata selezionata dalla Rai per la conduzione di “Filorosso“, programma che sostituisce “Cartabianca“.

Il video della romantica dichiarazione

Lei è uno tra i volti più noti della Rai, grande appassionata di sport, libri e viaggi. Stiamo parlando di Manuela Moreno. Di lui si sapeva poco o niente fino a qualche mese fa. Sulla tenuta granitica della coppia, però, fa fede il fatto che stavano già insieme, a quanto pare, prima della pandemia e hanno resistito a quel periodo folle per tutti. E già questo la dice lunga.

Nel filmato condiviso sul profilo Instagram della giornalista sentiamo “Silenzio che adesso parla..”. Ma il volume della voce di Giacomo è troppo basso, le immagini invece parlano chiaro. Mentre dietro la coppia un simpatico gruppo suona una musica leggiadra lui le sussurra “Io ti amo…” e le porge l’anello. Manuela lo riceve ed esclama “L’unica volta in cui non ha urlato…” e tutti ridono confermando… chissà a cosa si sarà riferita…

Gioia, felicitazioni, il classico bacio che corona un amore cresciuto negli ultimi tempi e coronato dal matrimonio. Manuela ha rivelato la storia con Giacomo Maiolini, manager discografico di 60 anni, in un’intervista del 2011: “Non vive a Roma – ha detto – così ci vediamo soprattutto nei weekend”. La giornalista non ha figli.