Tra le tante Madre Natura che si sono avvicendate in questi anni, nella puntata andata in onda il 26 gennaio ha sceso la famosa scala Orian Ichaki. Orian Ichaki è una modella e attrice nata a Herzliya, in Isreale, ma negli ultimi anni si è trasferita in Italia per motivi di lavoro. La settima puntata di Ciao Darwin ha visto protagonista la sfida tra le categorie Trattorie contro Stellati, rispettivamente capitanate da Claudio Amendola e Andy Luotto.

Con quasi 40 mila follower su Instagram, è diventata nota grazie a delle campagne pubblicitarie per importanti brand di moda, di cui è stata testimonial. Inoltre gestisce un marchio di gioielli insieme al fratello Ran.

Orian Ichaki, chi è la Madre Natura di Ciao Darwin

La vita sentimentale di Orian è stata oggetto di interesse del gossip nostrano nel 2022, perché la bella modella ha avuto una storia d’amore con il rapper sardo Hell Raton, conosciuto anche per aver vestito i panni del giudice durante una edizione di X-Factor. Orian Ichaki è finita spesso al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale.

Alcuni rumors, infatti, hanno parlato di una relazione con Federico Rossi, ex componente del duo musicale Benji&Fede ed ex fidanzato di Paola Di Benedetto, conduttrice radiofonica e vincitrice del Grande Fratello Vip 2020, ma la modella israeliana ha sempre smentito. Orian Ichaki è figlia della terapista Roital More e dell’imprenditore Guy Ichaki.



Il pubblico di Ciao Darwin è rimasto sbalordito alla vista della ragazza, perché in tanti hanno notato che non è ricorsa alla chirurgia estetica. “Ma quanto é bella questa ragazza che fa madre natura, l’unica che non é rifatta!”, si legge infatti su X. E ancora “Quanta bellezza questa madre Natura! Ha un viso stupendo!”. Orian Ichaki ha condiviso una story su Instagram dallo studio di Ciao Darwin, annunciando di essere la nuova Madre Natura.