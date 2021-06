Impossibile dimenticarsi la bellissima Shauni McClain, grande protagonista dell’amatissima e storica serie televisiva ‘Baywatch’. Lei è stata uno dei personaggi più importanti proprio nelle prime stagioni, più precisamente nelle prime tre. Nella sua carriera professionale si annoverano numerose esperienze a livello di recitazione, ma indubbiamente la fama mondiale l’ha raggiunta impersonando quel ruolo che tanto è piaciuto a milioni di persone, che seguivano con grande interesse la serie.

Adesso è arrivata a 52 anni di età e l’attrice Erika Eleniak è rimasta comunque più che bella e affascinante. In tanti si sono chiesti in tutti questi anni come sia diventata e cosa abbia fatto Shauni ed eccola ora qui. Ha infatti un profilo Instagram ufficiale, nel quale è possibile osservare attentamente il cambiamento avvenuto in tutti questi anni. Ma andiamo a scoprire insieme anche quando aveva iniziato la sua carriera di attrice e quali altre esperienze è riuscita a concretizzare nel corso della sua gloriosa carriera.

Erika Eleniak è nata a Glendale, una città situata nella contea di Los Angeles negli Stati Uniti d’America, il 29 settembre del 1969. Il suo papà è originario del Canada, ma con altre origini ucraine in famiglia, mentre la madre ha antenati sia dell’Estonia che della Germania. Oltre a lei, ha altri 4 fratelli ed è la più grande. Non ha vissuto momenti bellissimi a livello familiare, infatti ha dovuto convivere con la separazione dei genitori. Poi nel 1970 il padre è bravo a farla entrare nel mondo dello spettacolo.





Erika Eleniak ha dunque iniziato con una pubblicità televisiva dedicata ad alcuni vestiti per bambine. Poi a soli 12 anni è stata in grado di ottenere una parte nell’importante film ‘E.T. l’extra-terreste’, dove impersona la bimba baciata a scuola da Elliott. Dopo essersi iscritta alla scuola ‘Robert Furlon Junior High’, è entrata a far parte di alcuni party a San Fernando e ha cominciato ad usare alcol e droga. Ma è poi stata supportata da un amico, che l’ha fatta disintossicare. Dal 1989 al 1992 è stata poi protagonista in ‘Baywatch’.

Erika Eleniak ha anche posato nuda per ‘Playboy’ e nel 1998, dopo ‘Baywatch’, si è unita in matrimonio con Philip Goglia. Si è però poi divorziata appena sei mesi dopo le nozze e durante la loro relazione amorosa si è fatta chiamare Erika Eleniak-Goglia. Per quanto riguarda i film, l’ultima esperienza risale al 2010 con ‘Changing Hands’. In tv nel 2012 ha recitato in ‘Holiday Spin’.