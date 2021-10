Il mostro che si muoveva dentro il suo corpo Shannen Doherty, l’indimenticabile Brenda di Beverly Hills che ha fatto sognare milioni di persone, l’ha scoperto nel 2015. Una lotta serrata, fatti di alti e bassi, di vittorie e cadute: sempre e comunque a testa alta. Perché Shannen non è tipa di arrendersi. Si era capito tempo fa da una sua intervista rilasciata al settimanale Elle al quale aveva confidato ancora di non essersi ancora “messa a tavolino per scrivere le lettere importanti. Ma so di doverlo fare”.

“Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me”. È proprio grazie al marito che Shannen Doherty sta affrontando meglio la malattia nonostante le difficoltà. “Sto cercando di capire come accettare chi sono ora (…) Alcune delle medicine distruggono il collagene e quindi non avrò mai una faccia senza rughe. (…) Ma ci sono alcune cose che non puoi combattere e sto cercando di essere più gentile con me stessa. Cerco di vivere ogni giorno come un dono straordinario e prezioso che mi è stato dato”.

Ora per Shannen Doherty comincia una nuova sfida. L’attrice ha infatti postato due scatti che hanno messo in allarme i fan. Nello scatto postato, appare distesa su un letto, con il cranio spoglio e un fazzoletto sotto il naso per fermare il sangue. “Per il mese di sensibilizzazione sul cancro al seno, vorrei condividere qualcosa in più del mio viaggio personale dalla prima diagnosi alla seconda. È tutto carino? NO, ma è veritiero”.





Poi Shannen Doherty continua: “Spero di incoraggiare le persone a sottoporsi a mammografie, a controlli regolari, a superare la paura e ad affrontare qualsiasi cosa possa trovarsi di fronte a te. Nel 2015 mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Ho avuto una mastectomia e ho fatto chemio e radiazioni. Ho avuto molti sanguinamenti dal naso a causa della chemio. Non sono sicura che qualcuno di voi abbia sperimentato questo. Anch’io ero oltremodo stanca”.

Nel secondo, Shannen Doherty sorride mentre indossa un pigiama colorato: “Mi sono tirata su di morale indossando un pigiama divertente che mi ha regalato la mia amica Kristy. Mi hanno davvero tirato su di morale? Sì!! LOL. In quel ridicolo, sono stata in grado di ridere di me stesso. Trovare l’umorismo mi ha aiutato a superare ciò che sembrava impossibile. Spero che tutti troviamo l’umorismo nell’impossibile”.