“Ebbene sì, ho rifatto il seno”. L’annuncio a sorpresa della bella della tv: “Mi sono svegliata e, puff, ho le tette”

Lei è uno dei volti storici del tg satirico più famoso di Italia. Stiamo parlando dell’ex velina originaria di Aversa in coppia con la super speziata Mikaela, che ad oggi vanta un seguito numerosissimo di follower. Sempre sorridente e solare durante gli stacchetti di Striscia la Notizia Shaila Gatta, non solo ex valina ma anche ex Amici, ha annunciato a tutti un cambiamento che fino a qualche tempo fa non credeva possibile.

Di recente le due veline di Striscia la Notizia hanno rilasciato un’intervista sul Libero Quotidiano. Shaila Gatta, in coppia con Mikaela, ha rivelato qualcosa anche sul futuro professionale, affermando che “Intanto quest’ estate andiamo avanti a studiare ballo, recitazione e dizione: per arrivare pronti a settembre bisogna prepararsi prima”. Ma la novità non riguarda il lavoro.

All’attivo 900 puntate, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta danno l’annuncio di congedarsi da Antonio Ricci: “La figura della velina si è evoluta nel tempo e noi ne siamo la prova: siamo entrambe ballerine professioniste. Mi spiace che Stilo la pensi diversamente, forse non sa come funziona, perché dietro a uno stacchetto c’ è (e c’ è sempre stato) un grande lavoro di preparazione”.





Nelle ultime ore propria dal profilo social della mora di Aversa la notizia di un piccolo grande cambiamento: con un post su Instagram l’ex velina annuncia a tutti l’intervento di mastoplastica. E a corredo della foto dal lettino dell’ospedale scrive: “Ebbene sì, l’ho fatto. Mai avrei pensato di operare il mio corpo e invece, dopo un percorso di allenamento intenso ho iniziato a sentire il desiderio di avere un seno più grande, che mi facesse sentire più a mio agio con me stessa quando mi guardavo allo specchio… semplicemente desideravo avere una forma”.

“In un secondo mi sono svegliata e, puff, ho le tette!”. Felicissima del lavoro svolto dal medico Luigi Fantozzi, l’ex velina ha spiegato il motivo che l’ha spinta a prendere questa decisione: “Con l’ultimo sondaggio in cui vi chiedevo se aveste cambiato o meno una parte del vostro corpo ho compreso ancor di più quanto i nostri ‘difetti’, pur rendendoci unici e speciali, possano alle volte risultare un problema. E’ quello che è successo anche a me. Volevo guardarmi allo specchio e sentirmi più a mio agio…Quello che fate con il vostro corpo è solo ed esclusivamente affar vostro. Ricordatevi però che consapevolezza delle proprie scelte e professionalità delle persone a cui ci si affida sono fattori IMPRESCINDIBILI!”.