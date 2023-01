Sergio Castellitto: età, altezza, peso e altre curiosità. Attore, sceneggiatore e regista di spessore è uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiani. Ha iniziato a recitare nel 1981 nel film di Francesco Rosi Tre fratelli e ne il Carcerato di Alfonso Brescia. Il successo è arrivato con “Sembra morto… ma è solo svenuto” di Felice Ferina.

Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, Sergio Caterllitto ha vinto due Nastri d’Argento con Il grande cocomero e L’uomo di stelle di Tornatore e un David di Donatello con Non ti muovere, film tratto dall’omonimo romanzo di Margaret Mazzantini. Sergio Castellitto ha preso parte ad alcune delle fiction più apprezzate della televisione come ‘O professore, Il sindaco pescatore, Rocco Chinnici e Natale in casa Cupiello.

Sergio Castellitto: età, altezza, peso, moglie famosa e figli

l cinema ha recitato in “La famiglia” di Ettore Scola, “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino (una magistrale interpretazione) e “La stella che non c’è” di Gianni Amelio. Come regista ha diretto Libero Burro (1999), Non ti muovere (2004), La bellezza del somaro (2010), Venuto al mondo (2012), Nessuno si salva da solo (2015), Fortunata (2017) e Il materiale emotivo (2021).

Sergio Castellitto ha recitato anche ne Il nostro generale, la serie Rai in cui veste i panni del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La fiction racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato per combattere l’attacco delle Brigate Rosse allo Stato. Sergio Castellitto: età, altezza, peso e altre curiosità. L’attore e regista è sposato con Margaret Mazzantini, scrittrice, drammaturga e attrice italiana dal 1987. I due hanno quattro figli: Pietro (anche lui attore), Maria, Anna e Cesare, rispettivamente nati nel 1991, 1997, 2000 e 2006.

“Lei è stata una delle fortune della mia vita. Non soltanto perché ho incontrato la donna che amo. Margaret è anche una grandissima scrittrice, che ha dato vita a storie e racconti formidabili, su cui ho avuto il privilegio di lavorare per fare dei film. Sono contento e fiero di lei”, ha spiegato Sergio Castellitto in una intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. Sergio Castellitto: età, altezza, peso e altre curiosità. L’attore e regista è nato a Roma il 18 agosto 1953, è alto 178 centimetri per 77 chilogrammi.