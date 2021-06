Serena Rossi è ormai diventata polivalente, infatti si è destreggiata nell’ultimo periodo non soltanto nelle vesti di attrice ma anche di conduttrice televisiva. Nonostante questo grande successo a livello professionale, non tutto sembra essere andato come nelle previsioni iniziali e in queste ore sta circolando una voce decisamente molto negativa. I fan della donna non sono affatto tranquilli e temono che queste indiscrezioni possano essere vere ed accompagnate a breve termine dall’ufficialità.

Qualche giorno fa è stata costretta a dire addio a sua nonna. Ha voluto salutare questa figura importantissima, postando una foto con la scritta: “Radici”. Poi ha anche pubblicato un’altra immagine che fa vedere il cielo azzurro e ha aggiunto: “Neanche la più grande distanza riuscirà mai a separare i cuori di una famiglia unita”. Immediatamente i suoi follower di Instagram hanno iniziato a commentare il suo post, manifestandole tutta la loro vicinanza per quel momento durissimo.

Stando a quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela, nei corridoi Rai sarebbe uscito fuori un rumor negativo sul futuro di Serena Rossi alla conduzione del programma ‘Canzone Segreta’. La sua trasmissione era partita con ascolti stratosferici e complimenti da tutte le parti, ma nelle successive puntate c’era poi stato un calo vistoso. Adesso, la sua presenza nella prossima edizione apparirebbe fortemente a rischio. Ed è stato anche svelato cosa sarebbe successo precisamente nelle scorse settimane.





A quanto pare Serena Rossi sarebbe rimasta molto male, dopo aver ricevuto alcune critiche considerate troppo sferzanti. In molti le hanno detto che dovrebbe esclusivamente proseguire come attrice e abbandonare la carriera di presentatrice. La donna avrebbe dunque ragionato moltissimo sulla decisione da prendere e potrebbe essere giunta alla conclusione di non voler più condurre ‘Canzone Segreta’. Ai vertici Rai sarebbe dunque pronta a non dare il suo assenso per la prossima stagione.

Serena Rossi è stata comunque scelta recentemente come madrina della 78° Mostra del Cinema di Venezia. Lei sarà dunque la protagonista della cerimonia di inaugurazione, che avverrà precisamente mercoledì primo settembre. Inoltre, condurrà anche quella di chiusura, prevista l’11 settembre. Un annuncio sensazionale, che ovviamente l’aveva resa molto orgogliosa. E in poche ore Instagram era esploso di gioia per quella notizia boom.