“Mi vuoi sposare?”. Fiori d’arancio per la coppia di attori. Il sì dopo un figlio e 13 anni di amore

Serena Rossi, la notizia giunge a sorpresa. L’indiscrezione riguarda da vicino i futuri progetti di vita di Serena Rossi ed è stata diffusa da TV Mia. Non solo attrice, ma anche cantante e conduttrice, una donna, insomma, dalle mille risorse e talenti, Serena Rossi potrebbe ben presto indossare l’abito bianco.

Una carriera professionale che continua a dare grandi soddisfazioni per Serena Rossi, ancora protagonista indiscussa di ben due fiction, entrambe in onda sulla Rai, ovvero Mina Settembre 2 e La Sposa. Ma sentimentalmente? L’attrice e conduttrice napoletana pare sia pronta anche a compiere il grande passo.

Legata all’attore Davide Devenuto da circa 13 anni e mamma del frutto di questo grande amore dal 2016, pare che secondo alcune indiscrezioni, Serena Rossi si dice pronta a proferire il fatidico ‘si’, ma questo, come precisato su Tv Mia, non accadrà in breve tempo.





“Serena indosserà l’abito da sposa anche nella vita: il suo compagno, l’attore Davide Devenuto, le ha chiesto di essere sua moglie”, questa la notizia che si apprende sulle pagine della testata ed è questo il pensiero che resta impresso nella mente non appena la notizia andrà incontro a una conferma ufficiale.

“Le nozze sono state rimandate per la pandemia”, riporta ancora la rivista, e in molti sicuramente riecheggiano le parole della diretta interessata quando ha affermato senza alcun filtro e sempre a proposito di un matrimonio in vista: “Il nostro matrimonio si basa sul fatto che ci vogliamo bene”.