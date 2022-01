È una delle attrici più famose d’Italia Serena Rossi in queste settimane su Rai 1 con la fiction ‘La sposa’. Una storia con al centro una storia d’amore struggente e un matrimonio su procura dall’ agricoltore vicentino Vittorio Bassi per il nipote Italo con la bella Maria con l’obiettivo di salvare la sua famiglia dall’indigenza. Un cast di prima grandezza. Al fianco di Serena Rossi, nel cast, ci saranno anche Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni, Antonio Nicolai e Mario Sgueglia.



Oltre che sul piano lavorativo, anche su quello personale Serena Rossi sta vivendo un momento molto positivo. Lei e Davide Devenuto sono una coppia felice da oltre 10 anni. Si sono incontrati sul set di “Un posto al sole” e sono diventati subito amici. Poi era nato qualcosa di più intenso e dal 2008 era iniziata la relazione. Nel 2016 era nato il piccolo Diego.



Una storia d’amore bellissima con la proposta di matrimonio era arrivata qualche tempo fa in tv, in diretta a Domenica In da Mara Venier. A distanza di mesi, però, i preparativi di nozze non sono iniziati. A spiegare cosa stia succedendo è stata la stessa Serena Rossi che ha ammesso che per il momento deve accontentarsi dei matrimoni sul set.







“Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”. In questo periodo, infatti, Serena Rossi sta girando la seconda stagione di Mina Settembre con Giuseppe Zeno.



Attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana. Dopo un esordio teatrale in C’era una volta…Scugnizzi, diventa nota al grande pubblico grazie alla soap opera Un posto al sole, in cui interpreta il ruolo di Carmen. Ha successivamente portato avanti una carriera come attrice e doppiatrice sia a livello cinematografico che in molti altri prodotti televisivi. Dal 2006 ha intrapreso anche a una carriera discografica che talvolta si affianca a sue prove attoriali, come in Un posto al sole o Io sono Mia, o di doppiaggio, come in Frozen – Il regno di ghiaccio. Debutta come conduttrice televisiva nel 2017 con il programma Detto fatto, continuando a vestire tali panni anche negli anni successivi.