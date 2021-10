“Hanno scelto lei”. Serena Rossi, che bella notizia: la soffiata bomba

Serena Rossi ha incantato tutti un mese fa, presentandosi al Festival del Cinema di Venezia con look straordinari e una bellezza incantevole. Sul suo futuro lavorativo era circolato poco nell’ultimo periodo, ma ecco ora arrivare una notizia bomba, che cambia tutti gli scenari. Per la conduttrice televisiva e attrice sarebbe in arrivo un progetto professionale molto importante e atteso dai telespettatori, i quali si augurano davvero che queste indiscrezioni possano essere confermate il prima possibile.

Per Serena Rossi l’evento di Venezia ha dato modo di trasformarsi anche in una dedica d’amore per Davide. “Compagno, complice, amico, padre e uomo meraviglioso. Una fortuna averlo avuto accanto a me in questi giorni magici e frenetici. Tante emozioni, tanto sostegno, tanta pazienza, tanti baci e tante risate. Fino all’infinito”. A corredo della foto in bianco e nero, Serena Rossi ha colto l’occasione giusta per ringraziare chi, primo tra tutti, rende possibile i suoi passi, non solo nella vita professionale.

A sganciare la bomba è stato il sito ‘Dagospia’ di Roberto D’Agostino, che è convinto che molto presto rivedremo Serena Rossi protagonista. E lo sarà di nuovo in veste di presentatrice, nonostante non abbia raccolto risultati positivi con ‘Canzone Segreta’. E a proposito di questo programma, non ci sarà lei nella seconda edizione. Non è ancora stato scelto dai vertici della Rai il suo successore, ma la donna ha fatto comunque sapere di non essere interessata a condurlo nuovamente.





Quindi, Serena Rossi non sarà al timone della trasmissione musicale, ma potrebbe iniziare l’anno prossimo sempre con la Rai. Questo quanto scritto da ‘Dagospia’: “Stando alle nostre fonti la conduzione della trasmissione dovrebbe essere affidata a Serena Rossi, reduce dalla prova deludente a Canzone Segreta. Danza con me è l’evento di Capodanno di Rai1 con Roberto Bolle, appuntamento che si rinnoverà anche quest’anno il primo gennaio 2022”. Non resta che attendere l’eventuale ufficialità.

Come conduttrice la prima esperienza di Serena Rossi è stata con ‘Detto Fatto’ nel 2017. Poi ha presentato ‘Celebration’ e ‘Da qui a un anno’ prima di diventare commentatrice della finale dell’Eurovision Song Contest del 2018. L’11 gennaio scorso è anche stata protagonista con ‘Penso che un sogno così’. Vita privata: è legata all’attore Davide Devenuto, conosciuto a ‘Un posto al sole’, dal 2008 e ha un figlio, nato nel 2016.