Serena Grandi è stata ospite di Belve, il programma in onda su Rai 2 in seconda serata e condotto da Francesca Fagnani. L’attrice e la padrona di casa hanno fatto una chiacchierata senza peli sulla lingua, toccando anche argomenti forti come la droga.

La musa di Tinto Brass si è anche lasciata andare a qualche frecciatina come “Francesca Dellera? All’epoca c’era la Grandi e c’erano le mezze calze” e ha anche confessato di aver mentito durante il processo per droga. Francesca Fagnani le ha chiesto se per lei “è stato un momento di svago” oppure se “un po’ di dipendenza in una fase della sua vita c’è stata?”. E Serena Grandi ha negato di averne fatto uso.

Serena Grandi, il fuorionda a Belve

“Avevo un figlio piccolo, dovevo pensare a lui – la risposta di Serena Grandi – Non avevo tempo per le sostanze, io odio tutto quello che è polvere”. “Vabbè lei l’ha ammesso!”, la reazione della conduttrice. “L’ho dovuto ammettere – si è difesa l’attrice –, perché l’avvocato mi ha chiesto di ammettere, c’erano dei nomi ancora più importanti che hanno dovuto ammettere”.





“Lei l’ha ammesso, pur non essendo vero, per uscire prima da quel processo? Quindi ha dichiarato il falso?”, l’ha incalzata Francesca Fagnani. “Ho mentito certo, ho mentito perché dovevo farlo, era l’unico escamotage per uscire da questi 157 giorni inutili”, ha concluso Serena Grandi in riferimento all’accusa di spaccio. Poi un argomenti più privato: i presunti flirt del passato.

Anni fa il gossip aveva attribuito a Serena Grandi relazioni con Gianni Agnelli, Gianni Morandi, Adriano Celentano, Pino Daniele, ma anche Silvio Berlusconi e a Bettino Craxi. “Con questi non sono andata con nessuno”, ha detto Serena Grandi. Ma Dagospia ha pubblicato un fuorionda della trasmissione che smentisce questa dichiarazione: “Ma che ti devo dì? Che me li sono portati a letto? Non se po fa, ho un figlio a casa… Però sai che cosa? Che non mi ricordo i rapporti”, ha commentato davanti alla conduttrice stupita.