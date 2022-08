“Perché sono sparita dalla tv”. Serena Garitta, da 2 anni ai margini l’ex GF Vip racconta tutto

Serena Garitta è tornata prepotentemente sulle scene, l’ex gieffina ha deciso di parlare e spiegare a tutti il motivo della sua assenza ormai prolungata dalla tv. E dire che dopo la vittoria al GF nel 2004 la sua carriera sembrava lanciatissima. Dopo quel momento infatti Serena Garitta aveva ha partecipato, come inviata, a svariate puntate del programma di Italia 1 Lucignolo. Poi aveva condotto, insieme a Mauro Marino e Valerio Merola, il programma di Rai 3 Girofestival, della durata di otto puntate.

Nel settembre 2004 era diventata una delle inviate del programma di Rai 1 La vita in diretta, occupandosi anche del montaggio dei suoi servizi. E nel 2005 ha affiancato Christian Recalcati nella cronaca di vari programmi dell’emittente satellitare GXT, tra i quali Afterburn e WWE Bottom Line. Poi era arrivata la chiamata di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Dal gennaio 2013 quindi era stata una delle principali conduttrici di Lottomatica TV dove presenta tutti i giorni Bingo in Famiglia e Bingo Night Show con il collega Simone Repetto.





Serena Garitta sparita dalla tv, quando finirà l’esilio

A partire dal 2015 collabora con Sportitalia nel programma B-Lab. Dal 29 giugno 2020 è entrata nel cast di Ogni mattina su TV8. Poi, chiuso quel programma, il silenzio. Ora sulle colonne del settimanale Nuovo racconta la sua verità. “Ultimamente le trasmissioni sono incentrate sulla cronaca più che sull’intrattenimento”. Serena però non perde la fiducia di tornare presto davanti alle telecamere. Sempre nell’intervista in questione infatti ha rivelato altri particolari. (Leggi anche “Ciao ciao, Ida Platano”. UeD, Riccardo Guarnieri allo scoperto: chi è la nuova fiamma Serena)



“Però pare che si stia definendo un progetto che mi riguarda in ambito sportivo”. Serena Garitta è dunque in attesa di concretizzare nuovi progetti di lavoro e lo sport non è di certo una novità nella sua carriera. Bocciato invece un ritorno al GF: “Mi incuriosirebbe. Ma, avendolo già vinto, non so se abbia senso partecipare”.



L’unico ritorno che ora conta davvero è quello di Nicolò Ancona, dopo il momento difficile sono infatti tornati assieme e ora si stanno godendo dei momenti straordinari. L’amore tra i due era sbocciato nel 2015 e appena 3 mesi dopo la loro conoscenza, l’ex concorrente del reality show Mediaset aveva annunciato di aspettare un bebè.

“Tornati insieme”. Il volto tv col compagno: quasi 2 anni separati e ora di nuovo una coppia