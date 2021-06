Serena Carassai, la ricordate? La ballerina ha partecipato all’ottava edizione di Amici. Oltre alle sue esibizioni in tanti associano Serena a Valerio Scanu, i due infatti hanno legato molto durante il talent show condotto da Maria De Filippi. Da quell’esperienza per lei si sono aperte le porte di palcoscenici importanti. La danzatrice ha infatti lavorato sia al Teatro dell’Opera di Roma sia alla Scala di Milano, insomma niente male davvero.

Adesso, però, si è tornati a parlare di Serena Carassai per un motivo non certo allegro, anzi per una vera e propria tragedia. Nel 2018 Serena ha perso il padre in circostanze ancora non del tutto chiarite. Proprio per questa ragione la ballerina ha scritto un post davvero scioccante, con immagini dure non adatte a tutti. Nel post su Instagram si vede un uomo a terra senza vita. Si tratta di Remo Carassai, papà di Serena. Che oggi lancia un appello.

“Probabilmente questo post potrà urtare la sensibilità di alcuni di voi – scrive Serena Carassai – questo era mio padre tre anni fa, il 2/3/2018, a terra, nel centro residenziale Bel Poggio dove stava lavorando. Non si sa perché aveva quattro fratture craniche e nessuna frattura o escoriazione al braccio, sono stati chiamati i vigili, perché qualcuno non so chi ha subito pensato a un incidente e non a un presunto omicidio”. Immagini e parole forti, da parte di una figlia che vuole lottare per la verità.





“Mio padre – scrive ancora Serena Carassai – non ha avuto nessun malore e questo non lo dico io ma l’autopsia. Quindi vi chiedo gentilmente di far girare questo post affinché l’assassino o gli assassini di mio padre possano iniziare a capire che stavolta andrò a fondo a questa faccenda senza nessuna pietà. Chiedo giustizia per Remo Carassai. Un uomo buono e un grande lavoratore, al quale è stata tolta la possibilità di diventare nonno. FATE GIRARE e CONDIVIDETE NELLE STORIE, GRAZIE”.

Una storia davvero triste, drammatica, nella quale, però, Serena Carassai vuole andare fino in fondo. Vuole sapere cosa è successo davvero a suo padre. Troppi misteri restano attorno a questo caso. E così all’appello, lanciato nella giornata di ieri mercoledì 16 giugno, in molti stanno rispondendo accogliendo l’invito di Serena. Chissà se basterà per capire davvero cosa successe quel maledetto 2 marzo del 2018.