C’è un po’ di maretta tra Serena Bortone di Oggi è un altro giorno e Memo Remigi, il cantautore milanese ospite fisso del programma. C’è stato un piccolo fuori programma durante la solita diretta del primo pomeriggio. Ad accorgersene è, come sempre, Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Ezio Greggio nel parla nella puntata in onda giovedì 17 febbraio. A Oggi è un altro giorno, è ospite Peppino Di Capri e a fianco a lui c’è Memo Remigi.

“L’ospitata volge al termine, ma il buon Memo ha ancora qualcosa da dire. E Serena Bortone non la prende serenamente: sbatte il tacco per terra e fa una smorfia di disappunto”, racconta la voce fuori campo di Ezio Greggio.E chi osserva bene potrà notare la conduttrice del programma di Rai1 decisamente nervosa. Il sospetto, avanzato e poi confermato da Striscia, è che Remigi di fatto le abbia fatto saltare la scaletta della puntata.

Riguardando il video in questione, Memo Remigi rivela un aneddoto antico, di quando lui e la moglie Lucia si erano innamorati grazie a una canzone. E dopo averlo detto, Memo si rivolge a Peppino Di Capri afferma e dice: “Voglio fare un pezzettino con lui”. Ovviamente della canzone di cui ha parlato.





E Serena Bortone: “No… va bene, sì facciamolo”, sempre più contrariata. E Remigi: “No, se vuoi non lo facciamo”. “Non è un problema mio”, risponde la Bortone. Una cosa mai vista fino ad ora a Oggi è un altro giorno. Non si capisce bene cosa passi per la testa di Serena Bortone, forse a sua volta condotta dagli autori fuori scena.

A quel punto però, spazientita, Serena Bortone si libera del copione e declina ogni responsabilità. A questo punto la voce di Ezio Greggio dice con ironia: “E invece sì che il problema è tuo: i nostri segnalatori ti hanno sgamato in diretta nazionale. Che Memo ti abbia fatto saltare i remigi, te lo si leggeva in faccia” (qui il video). Risate in studio anche per Enzo Iacchetti che solo in questi giorni si è ripreso dal Covid.