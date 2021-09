Momento inatteso quello vissuto dalla conduttrice Serena Bortone, durante la conduzione della sua trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’. Un po’ di preoccupazione c’è stata eccome nei primi istanti, infatti il pubblico da casa non aveva compreso esattamente cosa potesse essere accaduto. Poi lei stessa ha voluto fornire qualche particolare in più e il quadro della situazione è diventato più chiaro. Un avvenimento che difficilmente si vede in televisione, ma che è arrivato inaspettatamente.

Alcuni mesi fa Serena Bortone ha appreso con dolore la notizia della perdita di una figura importante e ha affermato: “Sono molto addolorata per la scomparsa, avvenuta a causa del Covid, di Graham Vick, regista visionario, impegnato, ironico. Tra le ultime cose viste ricordo il Flauto Magico dello Sferisterio di Macerata. L’opera perde uno dei suoi migliori maestri, un uomo sorridente e cordiale. Un lavoro di pioniere e sperimentatore il suo, realizzato per dimostrare che l’opera parla a tutti”.

Durante la sua intervista al musicista Tullio De Piscopo, in pochissimi istanti è accaduto qualcosa di inedito per Serena Bortone. Il sangue ha iniziato a colare dal suo naso, destando preoccupazione. La regia ha tentato in tutti i modi di evitare di far vedere la presentatrice. Un compito non semplice dunque anche per i cameraman. L’ospite vip l’ha anche aiutata e successivamente è arrivato un fazzoletto di carta, che ha permesso alla donna di pulirsi e di ricomporsi in pochissimo tempo.





Dopo la fuoriuscita del sangue dal suo naso, Serena Bortone ha tranquillizzato immediatamente i suoi telespettatori e ha chiarito il motivo di quell’episodio: “Sono raffreddata, un po’ acciaccata ma presente a me stessa”. Quindi, nulla di allarmante ma un po’ di sangue causato dal raffreddore. Non a caso non ci sono stati altri intoppi e ha potuto proseguire la sua trasmissione senza alcun problema. Gran bello spavento comunque per il pubblico, che poi è riuscito a rasserenarsi dopo i chiarimenti.

Prima dell’estate Serena Bortone aveva ospitato in studio la conduttrice Roberta Capua, che doveva iniziare con ‘Estate in Diretta’. A proposito di questo programma, la conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ aveva detto: “Estate in Diretta andrà in onda a partire dalle 14.45”. Ma Capua ha subito corretto: “15.45”. Ed era successivamente arrivata la replica di Serena Bortone: “Ormai do i numeri, sono stanca”.