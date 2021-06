Momento molto toccante e difficile quello vissuto nella giornata di giovedì 17 giugno nel programma ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone. La conduttrice televisiva si è rivolta infatti verso l’ospite vip e ha iniziato a spiegare cosa è successo. Una notizia davvero brutta, che ha coinvolto colui che era in studio in quel momento, il quale nonostante il dolore ha preferito essere presente. Ma la padrona di casa non ha non potuto dedicargli qualche minuto per stargli il più vicino possibile.

Alcuni giorni fa c’era stata una gaffe nella trasmissione, infatti era stato dato erroneamente per morto l’artista Gianni Bella. E lei era prontamente intervenuta per correggere il tiro: “A Gianni Bella gli abbiamo allungato la vita, perché è vivo. Va bene così”. Stavolta un deceduto c’è purtroppo stato e la presentatrice Rai ha mostrato tutto l’affetto di questo mondo nei confronti dell’ospite tanto amato dagli italiani. Una carriera la sua che ha fatto brillare gli occhi a milioni e milioni di nostri connazionali in passato.

La puntata presentata da Serena Bortone si è aperta quindi con un annuncio molto negativo riguardante l’artista Memo Remigi: “Purtroppo è successa una cosa brutta. Quando questo piccolo angelo peloso se ne va è brutto e così il nostro Memo è un po’ di giorni che non sta bene, perché Bacio non stava bene e ieri lo abbiamo salutato”. Il riferimento è al cane del cantante e ospite fisso del suo programma, che ha dato il suo definitivo addio all’amatissimo animale a quattro zampe, morto a 15 anni.





E Memo Remigi ha risposto così alla frase di Serena Bortone: “Grazie a chi mi ha dimostrato grande amore, grande affetto e solidarietà. Io so che uno dice che è un cane, ma io credo che l’essere umano è una categoria e poi c’è l’essere speciale che ti dà tutto senza chiedere niente. Praticamente eravamo sempre appiccicati, faceva veramente parte di me in tutto e per tutto. Grande compagnia e amici perché si instaura un rapporto davvero importante”. E la conduttrice ha compreso il suo stato d’animo.

Memo Remigi aveva detto in precedenza sul lutto: “Oggi Bacio, il mio cagnolino, ha raggiunto mia moglie Lucia che è sempre in vacanza. Era stufo di andare tutti i giorni dal veterinario per cercare di risolvere i tanti problemi che lo tormentavano! Adesso sicuramente starà meglio, giocherà, correrà e soprattutto farà tanta amorevole compagnia a Lucia. Mi raccomando Bacio, stalle vicino perché anche lei ha bisogno di te”.