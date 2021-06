Incredibile quanto successo nella giornata del 14 giugno nella trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone. La conduttrice televisiva è rimasta spiazzata da una frase dell’ospite vip, che ha dato per morta una persona che fortunatamente è ancora in vita. Un momento davvero pazzesco, che ha inevitabilmente lasciato a bocca aperta anche tutti i telespettatori, i quali si sono accorti subito dell’errore. E la padrona di casa non ha potuto fare altro che intervenire e provare a correggere il tiro.

Nonostante il pronto intervento della donna, ormai la frittata era stata fatta. Ovviamente si è trattato di una disattenzione involontaria e non c’era nulla di male dietro quella dichiarazione del personaggio famoso. Serena Bortone si è dunque in un certo senso quasi scusata in diretta, ma l’ha poi messa anche sullo scherzo dicendo che l’uomo in questione ha avuto adesso la vita allungata. Andiamo a vedere insieme chi si è reso protagonista di questa gaffe, che entra di diritto nella storia della tv.

Dunque, Serena Bortone ha invitato in studio il cantante Memo Remigi, che è uno dei volti fissi del programma. Ha voluto fare una dedica a due grandissimi artisti, ma ecco che si è materializzata la gaffe inaspettata. Infatti, ha deciso di suonare ‘Montagne Verdi’ e ha commentato: “Gianni Bella e Marcella. Purtroppo Gianni non c’è più, ma ha scritto delle canzoni fantastiche”. Peccato però che Gianni Bella non sia per fortuna passato a miglior vita, infatti non è assolutamente deceduto.





Serena Bortone, al termine della performance musicale, ha affermato: “A Gianni Bella gli abbiamo allungato la vita, perché è vivo. Va bene così”. Undici anni fa Bella è stato colpito infatti da un brutto ictus ed è stato ricoverato in ospedale alcuni mesi. Nonostante abbia delle difficoltà nell’esprimersi a parole, è riuscito a migliorare sensibilmente ed è tornato anche a camminare. Come detto, è vivo e vegeto ma Memo Remigi si è clamorosamente confuso dando vita a questo errore madornale.

Recentemente da Serena Bortone è stata ospite Rita Dalla Chiesa, la quale ha rattristato tutti parlando del decesso della cognata: “Quando il tumore si era esteso alle ossa è stata una cosa molto violenta e forte, ma lei ha combattuto sempre con un sorriso stupendo con i nipotini. Mi ha fatto riflettere molto questa cosa sulla dignità che ogni essere umano deve avere fino alla fine”.