Non è stata affatto una puntata semplice quella di ‘Oggi è un altro giorno’ del 6 dicembre. Serena Bortone si è commossa in diretta, soffermandosi su una bruttissima notizia. Un lutto che inevitabilmente ha segnato lei e anche e soprattutto l’Italia intera, costretta a dire addio ad una figura molto importante. Ha voluto dunque dedicare una parte della sua trasmissione, mandando in onda anche dei filmati riguardanti la persona che purtroppo non c’è più. E le sue parole sono entrate nel cuore di tutti gli italiani.

Un po’ di tempo fa si era invece registrato un episodio insolito nel programma di Serena Bortone. Un collegamento con Memo Remigi, tuttavia, è stato caratterizzato da un altro fatto. Il cantante, infatti, non ha fatto mistero di essersi presentato davanti alla telecamere in giacca e… mutande. Quando ha abbassato la telecamerina del pc tutti hanno potuto vedere Memo Remigi in mutande! Ovviamente in studio tutti sono scoppiati in un sonoro “Ohhhh!”. Mentre la conduttrice Serena Bortone è rimasta senza parole.

Prima di ricordarlo ad ‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone aveva già dedicato un bellissimo post sul suo profilo Instagram ufficiale: “Che dispiacere. Lui era la vita stessa, giocava come un bambino e trasmetteva allegria e soavità da tutta la sua persona. Un grande artista italiano, a cui tutti noi dobbiamo molto. Ci mancherai”. Nelle scorse ore ha invece trasmesso dei video in sua memoria durante il programma e ha aggiunto che ben presto l’avremmo dovuto vedere in tv nel suo studio.





La commozione di Serena Bortone è stata provocata dalla scomparsa del cantante Toni Santagata a 85 anni, a pochi giorni dal suo 86esimo compleanno. Queste le altre parole della presentatrice: “Mi sembra impossibile che sia successa una cosa simile, tra pochi giorni sarebbe dovuto essere ospite con noi. Penso che lui sarebbe il primo che ci direbbe di andare avanti”. Oltre alla Bortone, ad essere stata travolta dall’emozione anche Rosanna Fratello e l’artista Memo Remigi, presenti nello studio di ‘Oggi è un altro giorno’.

Toni Santagata era nato in provincia di Foggia, a Sant’Agata di Puglia, il 9 dicembre del 1935. Era stato colpito da un gravissimo lutto l’anno scorso, infatti suo figlio Francesco Saverio era deceduto improvvisamente all’età di 50 anni. L’ultima sua apparizione in televisione era avvenuta soltanto l’11 novembre scorso proprio a ‘Oggi è un altro giorno’, quando aveva deciso di omaggiare Nicola Di Bari.