“Oggi costretta così”. Serena Bortone in tv con la mascherina: l’annuncio in diretta

Anche negli studi televisivi si fa i Conti con il Covid. Sta succedendo sempre più spesso che i conduttori dei programmi vadano in onda con la mascherina. È successo a Michele Mirabella che conduce Elisir su Rai3. Nella puntata del 5 gennaio scorso ha esordito così: “Questa volta anche andando in onda mantengo la mascherina per disposizioni che ci siamo dati da soli e però coincidono con le benemerite opinioni dell’azienda che ci prega ci chiede di sacrificarci un pochino con il respiro, in modo tale da evitare qualsiasi rischio di contagio”, mentre la co-conduttrice Benedetta Rinaldi (dopo una puntata collegata da casa) è tornata in studio e anche lei mascherata.

Qualche giorno fa anche Monica Giandotti si è presentata con la mascherina Ffp2 a Unomattina. Ha spiegato di essere stata a contatto con una persona poi risultata positiva e ha ricordato le nuove regole, l’autosorveglianza con vari tamponi per cinque giorni senza la quarantena obbligatoria. “Sono le 7.10 e tutto va bene. Mi vedete con la mascherina perchè sono in autosorveglianza” ha spiegato la giornalista all’inizio della diretta e ha poi ironizzato con il collega Marco Frittella sul colore della mascherina, il rosa, in perfetto abbinamento con il suo vestito. “Avendo fatto la terza dose di vaccino, non devo stare in isolamento, bastano l’autosorveglianza e i tamponi, ma devo indossare la mascherina Ffp2”.

L’ultimo caso in ordine di tempo è quello di Serena Bortone. La puntata di Oggi è un altro giorno di venerdì 14 gennaio 2022 è cominciata con l’immagine della conduttrice ‘mascherata’ mentre elenca gli ospiti dell’appuntamento. Serena Bortone non anticipa nulla, lascia una sorta di suspence e dopo un primo blocco pubblicitario rivela il perché della mascherina Ffp2 indossata: “Vi dico che sono stata a contatto con una persona positiva che, però, indossava tutti i dispositivi di protezione e anche in modo molto molto severo, ma per un’estrema cautela della Rai abbiamo le mascherine Ffp2 e quindi mi vedrete così”.





Poi ironizza: “Ho scelto anche una mascherina molto sobria” in riferimento ai colori sgargianti della sua mascherina (rosa con sfumature fucsia, bianche e nere). Anche Jessica Morlacchi, tra gli ospiti fissi di Serena Bortone, a qualche giorno appare in studio ‘isolata’ dal resto degli affetti stabili e con la mascherina Ffp2. La cantante – nel cast fisso di Oggi è un altro giorno – ha spiegato la motivazione così: “Questo è ciò che succede quando il tuo fidanzato ti telefona e ti dice che è positivo. Ho fatto tre dosi di vaccino, la terza il 4 gennaio, sono corsa con i bigodini in testa a fare il tampone rapido ed è negativo”.

Anche Anna Falchi si è presentata a I fatti vostri con la mascherina bianca che le copriva il volto: “La canzone “Un mondo d’amore” ci sta proprio perfetta perché è lo spirito con cui io sono venuta qui oggi, per l’amore per la mia squadra, che ormai è la mia famiglia, per il mio socio e per tutti. Spieghiamo al pubblico cosa succede. Io ieri non ci sono stata perché ho avuto un contatto con un positivo: ho fatto cinque giorni di autosorveglianza e le regole nuove prevedono che, nonostante io abbia fatto due tamponi negativi e abbia tre vaccini, debba tenere l’Ffp2 per altri cinque giorni”. Salvo Sottile ha sottolineato: “La prima conduttrice a condurre un programma con la mascherina”.