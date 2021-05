“Oggi festeggiano…”. Serena Bortone, clamorosa gaffe con Roberto Farnesi. E l’omaggio finisce male

Durante la puntata di venerdì 28 maggio di Oggi è un altro giorno Serena Bortone ha voluto omaggiare le 500 puntate della soap di Rai1, Il paradiso delle signore. Traguardo importante, premiato da ottimi ascolti: in studio sono stati ospiti Emanuel Caserio e Luca Bastianello (Salvatore Amato e Dante Romagnoli) ed in collegamento Gloria Radulescu (Marta Guarnieri) e Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri).

Roberto Farnesi ha rivelato: “500 puntate sono veramente tante ma me ne auguro altre 500 perché è un prodotto unico e tutto italiano e gli ascolti positivi ci hanno premiato”. Inoltre va detto che Il paradiso delle signore ha rischiato anche la chiusura dopo la prima stagione daily, poi è riuscito ad andare avanti conquistando fette sempre più importanti di pubblico. Da lunedì 31 maggio, inoltre, andranno in onda le repliche.

Farnesi è stato uno tra i primi ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno in autunno per questo motivo oggi la conduttrice lo ha ringraziato e molti attori della soap sono stati spesso ospiti del programma per parlare de Il Paradiso delle signore. Quindi, l’attore ha ammesso: “Ci siamo dati una mano a vicenda per gli ascolti” mentre la conduttrice ha concluso: “Sono contenta di essere la persona che precede Il paradiso delle signore”. C’è stato anche tempo per una piccola gaffe.





Mentre Serena Bortone omaggiava le 500 puntate della soap ha detto: “Il paradiso delle signore perché festeggiano… stavo per dire 500 anni” e subito dopo ridendo ha aggiunto: “Magari Guarnieri noi no, ma tra 500 anni qualcuno in questo studio festeggerà… che ne sappiamo!”. La conduttrice si è subito ripresa, ma il piccolo scivolone resta e ha fatto sorridere i presenti in studio.

Serena Bortone ha anche intervistato Francesco Venditti, unico figlio del cantante Antonello Venditti e di Simona Izzo. Ha raccontato la sua infanzia con due genitori così importanti come i suoi, ricordando di essere cresciuto con i nonni materni che sono sempre stati per lui un punto di riferimento. Parlando della prima figlia, Alice, ha lanciato un bel messaggio: “Era fidanzata con un ragazzo, io e la mamma più di una volta le abbiamo detto “Guarda che secondo noi ti stai innamorando della tua amica” – ha raccontato – Lei diceva di no, invece dopo un po’ si è aperta ed era così. Era un pochino più piccola, quindi magari noi abbiamo sentito delle cose di cui lei ancora non si rendeva conto”.