“Scusa, ma io?!”. Ma Serena Bortone non si accorge di nulla. Gaffe in diretta e imbarazzo in studio

A Oggi è un altro giorno si parla ancora della serata piena di emozioni di Ballando con le stelle. Spazio a Simone Di Pasquale, uno dei migliori insegnanti di ballo, che durante la puntata di sabato 11 dicembre ha dato l’addio al programma. “Dopo 16 anni potrebbe essere la mia ultima esibizione a Ballando. Mi piacerebbe continuare a ballare per tutta la vita, però c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti, non a caso ho incontrato Bibi per la chiusura del cerchio”, ha detto Simone Di Pasquale.

Immediata la reazione della giuria, in modo particolare di Ivan Zazzaroni: “Sono 14 anni che lavoriamo insieme, tu sei una delle figure più importanti di Ballando. Simone merita un grande applauso”, ha detto il giornalista sostenuto da Selvaggia Lucarelli: “È già capitato che qualcuno sia andato via di recente e che io abbia stappato lo champagne. Nel tuo caso, invece, sono molto triste perché qua sei l’unico con cui non ho mai avuto un battibecco. Sei il più bravo e il più carismatico nell’adattarsi al concorrente che balla con te. Hai sempre valorizzato le ballerine che ti hanno affiancato”.

Tuttavia prima che iniziasse l’intervista con Simone Di Pasquale c’è stato un fuoriprogramma a Oggi è un altro giorno. La conduttrice Serena Bortone dopo aver salutato Memo Remigi al piano, ha fatto entrare in studio Simone Di Pasquale e Giordano Filippo, aprendo la pagina su Ballando con le Stelle. Poi è entrata anche Maria Ermachcova, partner a Ballando con le stelle di Memo Remigi. Tuttavia nessuno l’ha accolta in studio e non c’era nemmeno una sedia per lei. Ci sono stati attimi di imbarazzo perché la ballerina è rimasta in piedi senza saper cosa fare.





“Dove vado?”, ha sussurrato. “Eccola Maria Ermachcova”, le parole di presentazione in ritardo della Bortone, accortasi della donna. La ballerina è apparsa imbarazzata e ha domandato con voce flebile: “Lo sgabello?”. A questo punto è intervenuto Memo Remigi che è andato dietro le quinte a recuperare una sedia, collocandola vicino al pianoforte dove lui stesso ha la postazione.

Quindi è intervenuto Simone Di Pasquale, che ha capito l’imbarazzo scaturito da quel che stava succedendo, ha provato a mettere una pezza: “Ah Maria giustamente rimane vicino al suo ballerino”. “Come si può separare Maria da Memo? Secondo me Maria resterà con noi anche dopo Ballando, ormai fa parte della family”, la chiosa di Serena Bortone.