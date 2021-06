“Sto dando i numeri”. Serena Bortone, che gaffe in diretta: l’ospite vip la coglie in fallo, ma è troppo tardi

Nuova puntata di ‘Oggi è un altro giorno’ nella giornata di giovedì 24 giugno. La conduttrice Serena Bortone è stata per sua sfortuna protagonista di un momento inaspettato. Si è infatti resa autrice di una gaffe quasi senza precedenti nel corso del programma ed è stata corretta in diretta. La sua reazione è stata comunque apprezzata dal pubblico, infatti da parte della donna c’è stata massima onestà. Ormai dopo dodici mesi di duro lavoro anche a lei possono essere concessi degli errori in puntata.

Precisiamo comunque che non si è trattato di nulla di assolutamente clamoroso, non paragonabile allo sbaglio dell’ospite Memo Remigi, che qualche giorno fa ha dato per morto Gianni Bella costringendo la padrona di casa a smentire la notizia. Ma anche la presentatrice Rai non è più ormai molto fresca e la stanchezza si sta facendo sentire eccome. Per questo motivo non si è accorta di aver riferito una notizia errata, che è stata prontamente rettificata. Andiamo a vedere cosa è successo.

Serena Bortone ha invitato ancora una volta diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Tra queste c’era anche una collega importante, pronta ad iniziare una trasmissione che va in onda l’estate. A proposito di ‘Oggi è un altro giorno’, ormai la conclusione è ad un passo, infatti il 25 giugno sarà l’ultimo appuntamento stagionale, come confermato da lei stessa: “Domani ultima puntata di Oggi è un altro giorno, saremo ancora in onda”. E poi ci sarà l’arrivederci al prossimo autunno.





Serena Bortone ha dunque ospitato in studio la conduttrice Roberta Capua, che inizierà con ‘Estate in Diretta’. A proposito di questo programma, la conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’ ha detto: “Estate in Diretta andrà in onda a partire dalle 14.45”. Ma Capua ha subito corretto: “15.45”. Ed è successivamente arrivata la replica di Serena Bortone: “Ormai do i numeri, sono stanca”. Ma manca solamente una puntata e poi la donna potrà godersi le meritate vacanze, dopo un anno ad altissima intensità.

Qualche giorno fa Roberta Capua ha rivelato un aneddoto: “Nella prima puntata mi devo vestire di bianco. È una piccola abitudine che ho da anni: indossare qualcosa di bianco è di buon auspicio. Gianluca Semprini? Ho trovato una persona molto accogliente e sorridente e ci siamo subito intesi. Dal punto di vista professionale possiamo essere assolutamente complementari. Siamo affiatati”.