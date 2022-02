“Come hai fatto?”. Serena Bortone, che imbarazzo con Michele Bravi: tutti gelati per la clamorosa gaffe

A Oggi è un altro giorno Serena Bortone intervista Michele Bravi, uno dei cantanti del Festival di Sanremo. Nella puntata di giovedì 3 febbraio si è rivolto con trasporto a Drusilla Foer che pochi secondi prima lo aveva presentato: “Sono felicissimo che tu sia qui, la tua presenza racconta proprio la meritocrazia. Che bello…”. Drusilla Foer ha ricambiato con un bacio sulla guancia prima dell’esibizione.

Serena Bortone ha parlato con Michele Bravi dell’esperienza a Sanremo e della canzone che ha portato sul palco dell’Ariston intitolata “Inverno dei fiori”: “Sto vivendo questo Sanremo come un grande privilegio, poter suonare in un teatro pieno di pubblico che entra nelle case degli italiani. Noi artisti e le maestranze siamo stati fermi per tutto questo tempo: è un privilegio poter tornare a lavorare, gridare l’emergenza che ci venga riconosciuta una dignità professionale come lavoratori dello spettacolo”.

Poi il discorso è scivolato sul fatto di cronaca che ha visto protagonista Michele Bravi. La conduttrice del programma pomeridiano di Rai1 ha chiesto al cantautore come abbia superato l’incidente stradale che è costata la vita ad una donna 58enne, che era in sella ad una motocicletta. “So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile. Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una persona; so che per te è stato uno choc dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato”, ha chiesto Serena Bortone.





Per quell’incidente Michele Bravi ha patteggiato la pena di un anno e sei mesi con la sospensione condizionale e la non menzione nel casellari giudiziale: “Sono tornato a parlare di musica, di voce e tutto questo mi basta per adesso. Tutto il resto credo vada affrontato con un altro tipo di profondità”, è stata la risposta di Michele Bravi. Sui social i fan hanno espresso indignazione per la domanda di Serena Bortone.

Michele Bravi ha mantenuto la calma e la sua vera risposta è arrivata sul finire dell’intervista quando Serena Bortone ha chiesto al cantante se fosse innamorato: “Sono innamorato delle persone empatiche, quindi è molto difficile trovarne come dimostrano le cose”, è stata la replica stizzita di Michele Bravi.