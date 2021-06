“Questo è un colpo basso, bassissimo…”. Serena Autieri senza parole: prima puntata ed è subito commozione. Che sorpresa!

Serena Autieri, buona la prima. È iniziato questa mattina, lunedì 28 giugno, il programma “Dedicato” condotto dall’attrice e cantante napoletana. Dopo il simpatico siparietto a Domenica In con Mara Venier, che ha rimproverato Serena per averle ‘rubato’ l’idea, Serena Autieri ha intrattenuto il pubblico di Rai1 con una prima puntata emozionante. E non sono mancati i colpi di scena. Il format prevede che un ospite del mondo dello spettacolo racconti ogni mattina aneddoti e ricordi della sua vita.

Poi arriva la dedica di una citazione, uno spezzone di un film o una canzone ad un familiare. È previsto, inoltre, uno spazio dedicato ai telespettatori. Per il primo appuntamento sono stati diversi i messaggi arrivati a Serena Autieri da parte di amici vip come Christian De Sica. Ingresso a sorpresa nello studio di Gigi Marzullo. Come ospite era presente, invece, Tosca D’Aquino. L’attrice, comica e conduttrice è una grande amica di Serena Autieri e non poteva certo rifiutare l’invito per il battesimo di “Dedicato”.

Non è mancato il saluto del ct della Nazionale Italiana di calcio Roberto Mancini che ha fatto gli auguri a Serena Autieri per il suo nuovo programma. Ma il momento più emozionante per la conduttrice è stato senza dubbio un altro. È arrivato proprio quando la puntata volgeva al termine. Serena è stata avvertita che ci sarebbe stata un’altra dedica. E una voce a lei molto familiare ha iniziato a parlare: “Ciao mamma, non ci vediamo da qualche giorno e mi mancate moltissimo”.





“Ti volevo dire che ti guarderò e ti faccio un enorme in bocca al lupo per questo nuovo programma ‘Dedicato’. Ciao un bacio”. Proprio così, la figlia di Serena Autieri, Giulia, ha sorpreso la mamma con un messaggio molto tenero che infatti ha commosso la conduttrice. “Questo è proprio un colpo basso, bassissimo. Va beh, vi aspetto domani, ciao amore mio, ci vediamo tra qualche giorno”. Giulia e la mamma non si vedono da qualche giorno e in attesa del ritorno a casa di Serena la figlia sta dai nonni.

Con gli occhi inumiditi per l’inattesa sorpresa Serena Autieri ha quindi dato appuntamento a domani, martedì 29 giugno, per la seconda puntata di “Dedicato”. Puntata che, però, non andrà in onda al consueto orario delle 9 e 55, ma inizierà con un po’ di ritardo. Sulle reti Rai, infatti, ci sarà spazio per la messa in ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo. “Ci vediamo domani mattina alle 11:15, mandateci le vostre dediche” ha salutato Serena Autieri. Che nel nuovo appuntamento avrà come ospite il cantante Edoardo Bennato.