Da alcune settimane Serena Autieri tiene compagnia ai telespettatori con il suo programma “Dedicato”. Nella trasmissione, che sta avendo un ottimo successo di pubblico, si alternano personaggi famosi e dediche con canzoni e messaggi. Fin dalla prima puntata non sono mancate le emozioni con l’attrice e presentatrice che ha ricevuto un dolcissimo messaggio. La figlia Giulia ha voluto inviare alla mamma un augurio e quest’ultima non ha trattenuto l’emozione.

“Questo è proprio un colpo basso, bassissimo. Va beh, vi aspetto domani, ciao amore mio, ci vediamo tra qualche giorno” ha risposto visibilmente commossa Serena Autieri. Grande commozione anche con il ricordo di Raffaella Carrà con la conduttrice che ha ricordato: “Ci sono persone che fanno così parte della nostra vita che pensiamo ci saranno per sempre”. Nell’ultima puntata, però, c’è stato un cambio di programma per “Dedicato”.

Nella mattina di lunedì 26 luglio la puntata di “Dedicato” condotto da Serena Autieri ha subito una modifica. L’appuntamento è infatti durato poco più di un’ora invece della consueta ora e mezza alla quale ci aveva abituato. A partire dalle ore 10:00, infatti, su Rai1 è andata in onda un’edizione speciale del telegiornale dedicata alla relazione annuale dell’autorità garante delle telecomunicazioni. Un approfondimento che è durato fino a mezzogiorno.





Quindi per questa volta Serena Autieri non ha lasciato la linea a Don Matteo, come era avvenuto fino ad oggi. La serie è invece iniziata soltanto alle 12 e 30. La puntata di “Dedicato” ha tenuto compagnia ai telespettatori fino alle 10 quando è stato dato spazio ad un’edizione speciale del tiggì con relazione dell’autorità garante delle telecomunicazioni. Poi a seguire un breve appuntamento di “Techetecheté” e non una prosecuzione di “Dedicato” come era stato preannunciato da alcune riviste tv.

Il cambio di programmazione non ha soltanto comportato la riduzione di circa mezz’ora della puntata di “Dedicato”. Anche Don Matteo è andato in onda con una puntata solamente invece delle solite due. Da domani martedì 27 luglio, comunque, tutto tornerà alla normalità. Il programma condotto da Serena Autieri andrà in onda dalle 10 alle 11 e 30. Dopodiché toccherà a Don Matteo con il consueto doppio appuntamento.