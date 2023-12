Amici, ideato e condotto da Maria De Filippi, ci ha fatto conoscere nel corso del tempo non solo allievi che sono poi diventati delle star, ma anche ballerini, coach e altri protagonisti del programma. Tra questi ricordiamo sicuramente il ballerino Kledi Kadiu, Anbeta Toromani, che da allieva è arrivata a insegnare ai ragazzi e anche Maria Zaffino. Ballerina professionista, Maria Zaffino è stata alla corte di Maria De Filippi come aiutante di Maura Paparo e Garrison Rochelle, conquistando crescente popolarità.

Di recente ha lasciato un’intervista a FanPage in cui ha raccontato il motivo per il quale ha lasciato Amici. “Anni bellissimi, da quando sono entrata a quando sono uscita. Ne ho un ricordo davvero bello, ho amato molto il lavoro che facevo. Ho amato moltissimo anche il mio pubblico che continua a seguirmi fuori dalle telecamere“, ha detto la ballerina ricordando gli anni trascorsi ad Amici.

Maria Zaffino, che fine ha fatto la ballerina di Amici

“Non è stata proprio una scelta mia, devo essere sincera. Per me Amici ha cominciato a tentennare dall’ottavo al nono anno. Poi il programma è cambiato. Maria De Filippi ha voluto modificare il format. È subentrata Belen Rodriguez, cose completamente diverse”, ha rivelato Maria Zaffino. Nelle sue parole un velo di tristezza. “Ho sempre rispettato il volere di Maria e non mi sono fatta più vedere. Non sono mai tornata a chiedere come mai o perché. Si vede che dopo undici anni doveva andare così”.

Nel corso dell’intervista, Maria Zaffino ha parlato anche del presunto flirt con Gianni Sperti dopo alcune foto in cui i due stavano insieme. La ballerina, oggi proprietaria di un’accademia di danza, ha smentito il gossip spiegando che in quel momento gli era stato molto vicino per via del divorzio da Paola Barale.

“Sì, magari in tanti lo conoscono come opinionista, ma Gianni è una persona molto profonda ed è stato un ballerino fantastico. L’unica persona di cui mi sono sempre fidata nelle prese. L’unico”, ha detto ancora Maria Zaffino parlando di Gianni Sperti.

Ormai è sparita dalla televisione da diversi anni, Maria Zaffino è proprietaria di un’accademia di danza, la M.C.M Dance Academy a Marino, in provincia di Roma. Nel 2021, a soli 43 anni, la ballerina è diventata nonna: “Benvenuto Leonardo, nonna ti ama già follemente” aveva scritto nel post su Instagram. Il bimbo è il primo figlio della sua primogenita Chiara, 20 anni, da tempo legata al compagno Alessandro. Maria Zeffino è sposata con Daniele.