Una grande puntata quella di Ballando con le Stelle. Una delle protagoniste assolute è stata la giudice Selvaggia Lucarelli, che in un suo intervento non ha fatto mistero di aver gioito per l’abbandono di un ballerino, nella precedente edizione. Parliamo di Raimondo Todaro che ha sempre avuto un brutto rapporto con Selvaggia. Chi segue il programma lo sa, i due hanno spesso battibeccato dopo i giudizi taglienti della giornalista. Poi, pochi giorni dopo l’addio di Raimondo a Ballando con le Stelle la Lucarelli si è divertita a rispondere alle domande dei suoi follower e con l’occasione ha lanciato una bomba su Raimondo.

Ma cosa è successo? Gli utenti hanno chiesto a Selvaggia quale fosse il suo ricordo più bello legato alla trasmissione di Milly Carlucci e lei ha risposto non certo con leggerezza. Ma non è finita, perché ieri sera è arrivata la seconda frecciatina della giudice. Tutto è successo dopo che Simone Di Pasquale ha annunciato che questa era la sua ultima edizione di Ballando con le Stelle e la Lucarelli ha speso meravigliose parole per lui, ma non solo.

Selvaggia Lucarelli ha detto: “Sai che è già capitato che qualcuno sia andato via anche di recente ed io ho stappato lo spumante, ma nel tuo caso specifico, invece, io sono molto triste. Per te è diverso, sei forse l’unica persona con cui non ho avuto neanche un battibecco qui dentro. Ti ho sempre detto che secondo mei il più carismatico ed il più bravo ad adattarsi a chi balla con te.





Hai sempre valorizzato chiunque ha ballato con te”. Solo qualche tempo prima, sempre su Raimondo, a parlare era stata Milly Carlucci: “Sono assalita da messaggi riguardanti Raimondo Todaro e la sua decisione di abbandonare Ballando con le Stelle. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese.

Perché nel nostro mondo le voci circolano molto velocemente. Ieri ho avuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler lasciare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi”. Come è andata lo sappiamo.