Lorenzo Biagiarelli è una presenza fissa all’interno di È sempre mezzogiorno, il programma che su Rai1 conduce Antonella Clerici, con una rubrica di cucina tutta sua dal nome “Il signore degli aneddoti”. Lorenzo ha dichiarato che lavorare con la Clerici è qualcosa di unico: “Lavorare con Antonella Clerici è meraviglioso, l’umanità che lei sa condividere a telecamere spente è cosa rara. Nella quotidianità Antonella è capace di farci lavorare sempre con un sorriso, con rispetto e serenità”.

Proprio il 25 novembre ha festeggiato 31 anni e la sua fidanzata, Selvaggia Lucarelli, gli ha fatto gli auguri sui social. Ha postato su Instagram una foto in cui si vede Biagiarelli che mangia da una confezione da asporto con il gatto che rovista curioso all’interno della stessa scatola. “Ho detto che sono allergico ai gatti, non è che non ne voglio, non posso prenderne. Buon compleanno amore mio, il mio augurio è che tu possa conservare questa capacità rara e preziosa di rimanere fermo sulle tue posizioni. Come Salvini”. Questa è la didascalia che accompagna la foto. I due stanno insieme da sei anni e nonostante la differenza di età (lei 47, lui 31) il loro legame è molto forte.

Lui è abbastanza riservato quando si parla della sua vita privata e lo ha dimostrato anche in occasione della sorpresa che gli ha fatto la sua Selvaggia Lucarelli irrompendo a sorpresa durante il programma. Non si aspettava di vedere la giornalista, scrittrice e giudice di Ballando con le stelle a È sempre mezzogiorno. È stata Antonella Clerici a rompere il ghiaccio e ad invitarlo a raggiungere il centro dello studio: “Non vieni qui a salutarla?”.





Il food blogger, di solito molto riservato, è stupito dalla sortita della compagna nel programma di Antonella Clerici. “Volevo capire se tutti i giorni vieni veramente qui”, ironizza Selvaggia Lucarelli. Che poi, sempre scherzosa e col sorriso sulle labbra aggiunge: “Marchiamo il territorio…”. La conduttrice accoglie la giornalista con grande calore e su Lorenzo Biagiarelli dice: “Lui è davvero molto carino, posso dire una cosa… Lui ti chiama sempre, ogni mattina quando lo vedo al telefono e sento ‘amore’ so che parla con te. Siete una bellissima coppia. Io vigilo, controllo, ma non ce n’è bisogno”.

Lorenzo Biagiarelli rimane senza parole. “Ti abbiamo fatto una sorpresa”, rivela ancora Antonella Clerici allo chef. “Ho voluto Selvaggia qui per il suo libro, ‘Crepacuore’. Io l’ho letto, è la storia di una dipendenza affettiva, tutte le donne ne hanno avuta almeno una nella loro vita, per questo vi consiglio di leggerlo”. Poi fa accomodare Selvaggia Lucarelli e le chiede del suo amore ‘tossico’ avuto in passato. Lorenzo Biagiarelli ha occhi solo per la sua fidanzata.